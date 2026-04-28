Strasbourg a tout à gagner… mais aussi beaucoup à perdre. En déplacement sur le parquet du Portel, toujours sans victoire cette saison, pour ce match en retard de la 19e journée de championnat, la SIG doit impérativement assumer son statut sous peine de voir sa dynamique fragilisée à l’approche d’un rendez-vous bien plus relevé contre Monaco dimanche prochain en Alsace.

Strasbourg face à son propre ennemi

« Notre ennemi est à l’intérieur de notre vestiaire. » Le message de Janis Gailitis dans les Dernières Nouvelles d’Alsace est limpide. Plus que Le Portel, c’est bien le relâchement qui menace Strasbourg, à l’image de la dernière contre-performance face à Saint-Quentin. Dans une rencontre entre Alsaciens et Nordistes où l’écart au classement est abyssal – 0 victoire contre 16 – le danger est clairement mental.

À force d’entendre que leur saison est réussie, les joueurs de l’Est pourraient tomber dans une forme de confort. Une situation que le jeune intérieur Jahel Trefle refuse d’accepter : « Notre objectif, c’est le top 6, donc on n’est pas encore satisfaits. »

Dans cette optique, chaque match compte, et surtout ceux qui semblent les plus abordables sur le papier.

Une opportunité à ne pas gâcher dans la course au top 6

Avec un bilan de 16 victoires pour 10 défaites, Strasbourg est solidement installé dans le premier tiers du classement. Mais la lutte pour les places directement qualificatives en playoffs reste serrée avec Le Mans (8e), Cholet (7e), Lyon-Villeurbanne (5e) et Bourg (4), tous dans un mouchoir de poche.

Ce déplacement au Portel représente donc une occasion idéale de consolider sa position avant d’attaquer un choc face à Monaco, programmé dans 5 jours. Un enchaînement qui donne encore plus d’importance à cette rencontre face à la lanterne rouge.

D’autant que la SIG pourrait récupérer des forces vives importantes. Touchés récemment, Jean-Baptiste Maille (crête iliaque) Ben Gregg (cheville) devraient faire leur retour. « Ce sont des soldats, des guerriers », souligne Gailitis, qui attend un engagement total de son groupe.

Un match piège plus tactique qu’il n’y paraît

Si le classement semble annoncer une opposition déséquilibrée, certains indicateurs invitent à la prudence. À commencer par les balles perdues : Le Portel (15,6) et Strasbourg (14,6) figurent parmi les équipes les plus en difficulté dans ce domaine.

Dans un match où le rythme pourrait être haché, la gestion des possessions sera déterminante. Une donnée qui pourrait maintenir les Nordistes dans le coup, malgré leur saison catastrophique.

Au match aller, Strasbourg avait dû s’employer pour l’emporter (80-75), grâce notamment à l’impact intérieur de Nelly Jr Joseph (21 points, 13 rebonds). Un rappel utile : même face à une équipe en grande difficulté, rien n’est jamais acquis.

Le Portel, entre survie et fierté

Avec un bilan de 0 victoire pour 25 défaites, Le Portel vit une saison cauchemar. Mais dans ce contexte, la pression a changé de camp. Sans réel enjeu comptable, les Nordistes peuvent jouer libérés, portés par l’envie de sauver l’honneur et faire un « coup ».

Dans cette équipe en souffrance, quelques motifs d’espoir subsistent, à l’image du jeune Christopher Ebunangombe. À 18 ans, il incarne une forme de renouveau dans un collectif en perte de repères.

Et dans un match où Strasbourg devra surtout lutter contre lui-même, ce type de profil peut suffire à faire basculer l’énergie d’une rencontre.

PROFIL JOUEUR Christopher EBUNANGOMBE Poste(s): Meneur Taille: 196 cm Âge: 18 ans (26/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 5,5 #169 REB 1,6 #179 PD 1,3 #127

Après les mots, place aux actes

« On ne veut pas se relâcher », promet Jahel Trefle. Le discours est posé. Reste désormais à le traduire sur le terrain.

Car plus qu’un simple match face à la dernière équipe du championnat, ce déplacement au Portel est un test de maturité pour Strasbourg. Une équipe qui joue gros cette semaine, et qui n’a plus le droit de se cacher derrière les circonstances.

Entre-deux à 20h00.