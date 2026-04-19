Jānis Gailītis a pris la parole avec une rare sévérité après la débâcle de la SIG Strasbourg sur le parquet de Saint-Quentin. Battue 109 à 87 samedi, l’équipe alsacienne a livré une prestation que son entraîneur a lui-même jugée irrespectueuse envers les supporters, le staff et tous ceux qui entourent le club. Une sortie forte, à la hauteur de la claque reçue en Picardie, alors que Strasbourg a glissé hors du top 6.

Des excuses publiques après une prestation jugée irrespectueuse

En conférence de presse d’après match (propos retranscris sur sigstrasbourg.fr et les Dernières Nouvelles d’Alsace), Jānis Gailītis a choisi un mot fort pour qualifier la soirée strasbourgeoise : les excuses. Après la rencontre, le technicien de la SIG a frontalement visé l’attitude de ses joueurs, bien plus que le seul résultat comptable.

« On doit s’excuser auprès des gens qui nous supportent. C’était irrespectueux. On peut perdre un match, mais on ne peut pas manquer d’énergie et d’efforts. Le score correspond à la prestation sur le terrain. »

Dans la continuité, l’entraîneur letton a regretté une équipe trop légère, trop déconnectée de l’enjeu et de ce qu’elle devait montrer dans une rencontre importante pour la course aux playoffs.

« On a été superficiel. Nous n’avons pas exécuté. Les egos des joueurs étaient supérieurs à tout ce qu’il pouvait se passer autour. Je le prends vraiment personnellement ce soir. Il y a eu beaucoup d’arrogance. »

Une SIG sans énergie, sans exécution et sans leaders

Au-delà de la défaite, c’est le visage affiché par la SIG qui a provoqué la colère de son coach. Très vite menée, Strasbourg n’a jamais réellement donné le sentiment de pouvoir inverser la rencontre à Saint-Quentin. Les DNA décrivent un collectif en difficulté des deux côtés du terrain, avec une défense très friable et un groupe rapidement sorti de son match.

Gailītis a aussi pointé un vide dans le leadership, un reproche lourd à ce moment de la saison.

« C’est irrespectueux vis-à-vis des personnes qui sont venues voir le match, les membres du staff. Ils jouent une fois par semaine et pour une qualification en playoffs… Il va falloir un traitement. Je ne sais pas vraiment où étaient les leaders. »

Là aussi, la sortie du coach fait écho au constat dressé après match, avec une équipe décrite comme mentalement fragilisée et incapable de répondre à l’intensité imposée par le SQBB.

Le naufrage de trop pour une équipe sortie du top 6

Cette lourde défaite 109-87 n’arrive pas dans un vide. Une semaine après avoir livré une opposition plus consistante contre Paris (défaite 86-92), Strasbourg a replongé, quelques jours après un autre revers lourd à Boulazac (95-76).

Privée de Jean-Baptiste Maille, resté en Alsace en raison d’un pépin à la crête iliaque selon le quotidien alsacien, la SIG a sombré collectivement, au point de voir son entraîneur lancer des jeunes comme Erwan Merlin ou Oscar Wembanyama dans une fin de match déjà pliée.

Le constat est donc double pour Strasbourg : sportif, avec cette sortie du top 6, et mental, avec une image très abîmée après une soirée que même les cadres ont eu du mal à expliquer. Louis Labeyrie a lui aussi dressé un constat inquiétant, parlant d’un groupe qui a réagi « comme des enfants » et où chacun a cherché à se sauver individuellement.

Un électrochoc recherché avant la fin de saison

En choisissant des mots aussi durs, Jānis Gailītis a sans doute voulu provoquer un électrochoc. Car à ce stade de la saison, la SIG ne peut plus seulement regretter ses manques techniques ou ses absences. Ce que son entraîneur a publiquement dénoncé, c’est une faille d’attitude.

Et quand un coach parle d’arrogance, d’ego et d’irrespect après un match de cette importance, c’est bien que la question dépasse largement le simple contenu basket. Strasbourg reste dans la course à la post-saison, mais cette gifle à Saint-Quentin laisse désormais planer un gros doute sur sa capacité à répondre présent dans les matches qui comptent.