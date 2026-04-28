Le Magic a franchi un cap décisif en s’imposant 94-88 face aux Pistons lors du Game 4, prenant ainsi une avance confortable de 3-1 dans cette série du premier tour. Les Floridiens sont désormais à une victoire de réaliser le plus gros upset de ce début de playoffs NBA.

Dans une rencontre marquée par l’intensité défensive et les difficultés offensives des deux équipes, Orlando a su faire la différence grâce à Desmond Bane (22 points) et un Franz Wagner efficace (19 points) avant sa sortie sur blessure au mollet droit en fin de troisième quart-temps.

Jamal Cain enflamme le Kia Center avec un poster légendaire

Le moment fort de cette soirée restera sans conteste le dunk spectaculaire de Jamal Cain sur Jalen Duren au quatrième quart-temps. L’arrière du Magic, titulaire d’un two-way contract en début de saison, a électrisé la foule en fonçant vers le cercle pour claquer un tomahawk dévastateur sur la tête du pivot des Pistons.

Cette action d’anthologie, déjà candidate au titre de meilleur dunk de ces playoffs, symbolise parfaitement la combativité d’une équipe d’Orlando qui refuse d’abdiquer. Cain, qui tournait à seulement 5,4 points par match cette saison, a également ajouté une claquette décisive pour porter le score à 87-85 avec moins de cinq minutes à jouer.

JAMAL CAIN JUST THREW DOWN A LEGENDARY POSTER ON JALEN DUREN pic.twitter.com/jAfiobX4Oq — Legion Hoops (@LegionHoops) April 28, 2026

Le héros de la soirée reste néanmoins Desmond Bane, qui a inscrit le 3-points de la victoire avec la planche à 1 minute 16 secondes du terme. L’ancien des Grizzlies, encouragé par ses anciens coéquipiers Ja Morant et Jaren Jackson Jr présents au premier rang, a déclaré après la rencontre : « C’est spécial. Ce sont des gars avec qui j’ai passé cinq ans, qui ont débuté ma carrière avec moi, avec qui j’ai créé beaucoup de souvenirs. Je suis très reconnaissant qu’ils soient venus me soutenir. »

Ja Morant & Jaren Jackson Jr. in attendance for the Magic vs. Pistons. 🔥 (h/t @ClutchPoints) pic.twitter.com/a9dawiVdqC — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 28, 2026

Detroit au bord du gouffre malgré Cunningham

Les leaders de la conférence Est avec 60 victoires en saison régulière voient leur année basculer vers un scénario catastrophe. Cade Cunningham a bien tenté de maintenir son équipe à flot avec 25 points, mais ses 8 pertes de balles et son 7/23 au tir illustrent les difficultés offensives de Detroit.

L’équipe du Michigan a perdu 20 ballons au total, permettant au Magic de marquer 19 points sur ces turnovers contre seulement 3 pour les Pistons. Tobias Harris a ajouté 20 points mais sans réussir le moindre 3-points (0/5), tandis que Jalen Duren continue sa série difficile avec 12 points et un impact limité.

Paolo Banchero a lui aussi traversé une soirée compliquée (4/18 au tir), tout comme Jalen Suggs (1/13 dont 1/11 à 3-points), mais les hommes de Mosley ont compensé par sa défense et sa capacité à protéger le ballon avec seulement 12 pertes de balles.

Le Game 5 aura lieu mercredi à Detroit, les locaux devront absolument l’emporter pour éviter une élimination cruelle. Orlando, qui n’a plus gagné de série de playoffs depuis 2010, pourrait devenir la septième équipe classée 8e à éliminer une tête de série numéro 1 dans l’histoire de la NBA.