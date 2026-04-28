Considérez-vous ce match comme le plus grand de l’histoire de la JL Bourg ?

Oui, ça l’est, mais ce n’est pas comme ça que je le vois. C’est une occasion de conclure une finale, et on se prépare aussi à un éventuel match 3. On a déjà eu l’occasion de jouer une finale de coupe d’Europe il y a deux ans, donc ça pouvait être le cas il y a deux ans, mais aujourd’hui, je crois que le monde est mieux préparé à ça.

« Je n’ai pas de boule de cristal »

Comment gérez-vous la pression autour de ce match ?

On ne veut pas changer le fonctionnement habituel, mais on parle peut-être un peu plus par rapport à ce qui est fait en saison régulière. On a beaucoup de joueurs qui jouent pour la première fois une finale, en plus européenne. Donc il y a des choses à anticiper, pas que sur le terrain. Il y a aussi l’aspect émotionnel et mental on en a un peu parlé. En tout cas on se prépare à plusieurs scénarios, y compris le fait de retourner à Istanbul pour une belle vendredi. Je n’ai pas de boule de cristal. l y aura aussi le côté émotionnel à gérer plus que les choix tactiques sur des matchs de cette importance-là.

Est-ce une pression supplémentaire que d’avoir l’opportunité de conclure à domicile ?

Je ne crois pas. Je n’aime pas quand les gens disent « le plus dur reste à venir ». Le plus difficile, c’est de gagner deux matchs, ça c’est dur. Nous ,on doit en gagner un et Beşiktaş doit encore en gagner deux. On a parlé avec les joueurs et je les sens très concentrés, très concernés par rapport à cette finale dans sa globalité.

Votre défense avait été exceptionnelle la semaine dernière : un point fort à conserver…

Oui, bien sûr. On joue contre les favoris du titre depuis le début de la saison, c’est la meilleure attaque de la compétition. Notre grosse force, c’est de savoir bien défendre. Donc oui, il va falloir mettre la même énergie et l’intensité, et je pense qu’on peut mieux attaquer aussi que lors du match 1 et il faudra le faire chez nous.

« Nous aussi, on peut faire mieux »

Attendez-vous à un autre visage de Besiktas par rapport au Match 1 ?

Ils vont vouloir faire mieux, c’est une évidence. Ils ont les armes pour y arriver mais nous aussi, on peut faire mieux. On n’a pas fait un match parfait à Istanbul, notamment d’un point de vue offensif. On sait très bien que Beşiktaş ne viendra pas victime demain.

Beşiktaş a affiché un faible pourcentage au tir lors du match 1 (22/70, soit 31%) Comment préparer le match en sachant que leur pourcentage ne pourra pas être plus bas ?

On s’attend à tous les scénarios possibles. C’est une équipe qui est la meilleure attaque de la compétition depuis le début, qui marque plus de 90 points. Donc ils marqueront sûrement plus, mais peut-être moins aussi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On est prêt à toutes les éventualités, car nous aussi on est prêts à marquer plus, on a l’habitude de marquer beaucoup plus que 75 points. Et un match à domicile, c’est différent. C’est très dur d’anticiper un match, alors on se prépare à plein de scénarios, tout comme eux.

Le président du Besiktas s’est dit certain de voir son club retrouver l’EuroLeague. Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Je pense que chacun joue son rôle dans son club. Je n’ai pas à juger les déclarations des adversaires. Il doit avoir ses raisons de dire ça, nous aussi on a nos raisons pour vouloir gagner le match demain.

« Il ne manque plus qu’un trophée pour que

la JL Bourg prenne une autre dimension »

L’équipe ayant été renouvelée saison après saison, un trophée viendrait concrétiser un travail de bien plus longue haleine que cette seule année ?

Ah oui, complètement ! Ce serait une récompense d’un projet qui a commencé il y a bien plus longtemps que ça, quand ils sont montés de Pro B en Betclic ÉLITE (en 2017). Le club a su se structurer de tous les côtés. Ils ont fait ça à leur rythme et je pense qu’aujourd’hui, il ne manque plus que ça pour que le club prenne une autre dimension. Donc ce ne sera pas uniquement la récompense d’une saison.

Le public d’Ékinox peut-il faire la différence ?

On aura besoin de tout pour gagner contre cette grande équipe de Beşiktaş, et c’est vrai que de jouer ce match-là à domicile doit être une source de motivation en plus. On sait que le public sera derrière nous, on va en avoir besoin et les joueurs aiment ça aussi. Mais il ne faudra pas non plus trop attendre du public. Certes, les supporters vont jouer leur rôle, ils ont été excellents cette saison, mais ils ne prendront pas la place des joueurs. Notre équipe saura trouver cette force-là car on sait que Bourg-en-Bresse, la région et le département attendent ce moment-là.

Ressentez-vous une effervescence particulière en ville ?

Complètement. Quand on va boire un verre, faire ses courses ou juste faire un tour en ville, il y a toujours des personnes qui m’interpellent, qui sont derrière nous, qui ont vu le Match 1 et qui rêvent que la JL remporte son premier trophée. Donc oui, on sent quelque chose de particulier dans la ville.