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ITW Frédéric Fauthoux, avant le Match 2 de la finale de l'EuroCup : "Si on gagne, ce ne sera pas que la récompense d'une saison" - BeBasket