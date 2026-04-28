Cooper Flagg a été désigné Rookie de l’Année NBA pour la saison 2025-2026, devançant de justesse Kon Knueppel des Charlotte Hornets dans l’une des courses les plus serrées de l’histoire récente. L’ailier des Mavericks, 1st pick de la Draft 2025, a confirmé son statut de phénomène avec des statistiques exceptionnelles.

Le jeune prodige a compilé des moyennes de 21,0 points, 6,7 rebonds, 4,5 passes décisives et 1,2 interception par match, tout en shootant à 46,8%. Ces performances le placent dans un cercle très restreint, rejoignant Michael Jordan et Luka Doncic comme les seuls rookies des 45 dernières années à atteindre au moins 20 points, 6 rebonds et 4 passes de moyenne.

HE DOESN’T HAVE NEXT, HE HAS NOW 😤 COOPER FLAGG IS YOUR 2025-26 ROOKIE OF THE YEAR 🔥 pic.twitter.com/kupVHcnM95 — ESPN (@espn) April 27, 2026

Un duel historique entre anciens coéquipiers de Duke

La bataille pour le titre s’est transformée en affrontement captivant entre deux anciens Blue Devils. Kon Knueppel, sélectionné en 4e position par Charlotte, a livré une saison remarquable avec 18,5 points, 5,3 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne. L’arrière a établi un nouveau record NBA pour un rookie avec 273 paniers à 3-points réussis, shootant à un excellent 42,5% de loin.

Le vote final révèle l’intensité de cette rivalité amicale : Flagg a obtenu 56 votes de première place contre 44 pour Knueppel, ne l’emportant que par 26 points au total. Il s’agit du deuxième scrutin le plus serré depuis l’adoption du format actuel en 2002-2003. VJ Edgecombe des Philadelphie 76ers complète le podium à la troisième place.

Le rookie des Mavs a marqué l’histoire en devenant le plus jeune joueur NBA à inscrire 50 points dans un match, avec 51 points face au Orlando Magic en avril. Il a également rejoint Michael Jordan comme seuls rookies à mener leur équipe dans toutes les catégories principales : points, rebonds, passes et interceptions.

Malgré une saison difficile pour Dallas (26-56), marquée par les blessures de Kyrie Irving et l’échange d’Anthony Davis vers Washington, Flagg s’est imposé comme le leader incontesté de sa franchise. Son sacre offre un nouvel espoir aux fans texans, qui voient en lui le successeur naturel de Luka Doncic et une pierre angulaire pour l’avenir de l’équipe.