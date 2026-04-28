Monaco n’est présent en EuroLeague que depuis quelques saisons, mais l’ASM s’est déjà offert une place à part dans le paysage du très haut niveau européen. A coté de cela, s’il y a bien une équipe qui incarne la puissance régulière à l’échelle européenne, c’est l’Olympiakos Piraeus. D’année en année, les confrontations entre les deux clubs ont façonné une rivalité moderne, dense et spectaculaire.

Une opposition devenue incontournable en EuroLeague

Depuis l’exercice 2021/2022, Monaco et l’Olympiakos n’arrêtent plus de se croiser dans les moments clés. Dès la première participation monégasque dans la compétition, la Roca Team avait frappé fort en poussant le club grec jusqu’à un match 5 étouffant en playoffs (94-88), dans l’ambiance brûlante du Pirée avec un Mike James en feu (24 points et 10 passes).

Une première série d’affrontement fondateur, où Monaco avait déjà montré qu’il pouvait rivaliser avec l’une des références européennes.

Mais c’est surtout l’année suivante que la rivalité a pris une autre dimension. Au Final Four de Kaunas en 2023, Monaco pensait tenir sa revanche. Devant à la pause (29-41), le club de la Principauté s’est pourtant écroulé dans un troisième quart-temps resté dans les mémoires (27-2). Une claque brutale, presque traumatique, qui a marqué un tournant avec au final un revers 76-62 en demi-finale.Là encore, Mike James avait terminé meilleur scoreur des siens avec 17 points.

« Nous les avons joués tellement de fois ces derniers temps. Je pense qu’ils n’aiment pas nous affronter », glisse malicieusement Daniel Theis dans les colonnes de RMC Sport.

De la désillusion à la consécration monégasque

Touchée mais pas coulée, la Roca Team a su digérer cet épisode.

En 2025, Monaco retrouve le géant grec … et le fait tomber en demi-finale devant les 10218 spectateurs de l’Etihad Arena d’Abu Dhabi. Une victoire fondatrice, qui ouvre les portes de la première finale d’EuroLeague de son histoire. Cette fois, le scénario bascule du bon côté.

Les Monégasques ont même pris l’ascendant psychologique, restant sur plusieurs succès consécutifs face au club du Pirée, en match amical comme en saison régulière d’EuroLeague. Dans le détail, lors de la dernière confrontation le 13 mars, victoire de Monaco d’un point (81-80), en octobre dernier, nouveau succès du club du Rocher 87-92 à Athènes, un mois avant, encore une victoire monégasque, en amical cette fois (80-83 après prolongation).

Un duel de styles et de caractères

Au-delà des résultats, cette rivalité repose aussi sur une opposition de profils. D’un côté, l’Olympiakos, institution historique du basket européen et de l’autre, Monaco, capable de renverser les hiérarchies.

Chaque confrontation raconte une histoire différente, mais toujours avec la même intensité. Les séries sont longues, les matchs accrochés, et les écarts souvent minimes.

Vers un nouveau chapitre sous haute tension

Ce nouveau duel en playoffs s’inscrit donc dans une continuité presque naturelle. Monaco n’est plus un outsider surprise, mais un adversaire identifié, respecté… et redouté.

L’Olympiakos, leader de la saison régulière, avec dans ses rangs Sasha Vezenkov le MVP d’EuroLeague conserve son statut de favori. Mais l’histoire récente entre les deux équipes rappelle que rien n’est jamais écrit à l’avance.

Durant ses dernières saisons, Monaco et l’Olympiakos ont construit bien plus qu’une simple opposition. Une rivalité, une vraie, dans le haut du panier de l’EuroLeague.

Entre-deux mardi soir à 20h pour l’acte 1 de cette nouvelle série.

L’heure de sortir les popcorns et savourer.