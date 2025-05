L’AS Monaco en finale de l’EuroLeague : revanche prise sur l’Olympiakos d’un Evan Fournier record !

L’AS Monaco est au rendez-vous à Abou Dhabi : le club de la Principauté est en finale du Final Four de l’EuroLeague ! Une qualification historique pour la Roca Team, vainqueur de l’Olympiakos en demi-finale (68-78), son bourreau deux ans plus tôt au même stade de la compétition. Mike James et ses partenaires affronteront le Fenerbahçe Istanbul dimanche 25 mai (19h) pour décrocher le titre suprême européen.

Monaco apprend vite, même très vite en EuroLeague. Quatre ans à peine après ses débuts en EuroLeague, l’équipe du Rocher se retrouve déjà en finale de cette compétition. Et à son 2e essai au Final Four, l’ASM aura la possibilité de soulever le plus prestigieux des titres européens, 32 ans après la seule victoire d’un club français, le Limoges CSP (1993).

L’AS Monaco sur de bons rails tout du long

En 2023, déjà opposée à l’Olympiakos, l’AS Monaco avait tout perdu dans un 3e quart-temps historiquement cataclysmique (2-27). Encore une fois devant à la mi-temps face au club du Pirée (35-32), l’équipe de Vassilis Spanoulis n’a cette fois jamais laissé la rencontre lui échapper. Les Monégasques auraient même pu rendre la pareille à Georgios Bartzokas et ses joueurs, en commençant à sérieusement se détacher au milieu du 3e quart-temps. Sur un rebond offensif d’Alpha Diallo, l’une des grosses armes du soir, la Roca Team a pris jusqu’à 12 points d’avance à un peu moins de quinze minutes de la fin (52-40).

Le soldat Fournier a tout tenté pour l’Olympiakos

Sauf qu’Evan Fournier, au palmarès professionnel toujours vierge de victoire collective, ne l’entendait pas de cet avis. Avec 11 de ses 31 points de la soirée (record de sa saison) dans le 3e quart-temps, il a maintenu en vie un Olympiakos (57-51, 30′), à l’adresse extérieure absente tout comme sa star Sasha Venzekov, qui a vécu une soirée cauchemar aux Émirats Arabes Unies (7 points à 2/10 aux tirs dont 0/6 à 3-points).

Mam’ Jaiteh facteur X

Sauf qu’à Monaco, à l’exception de Daniel Theis et Jordan Loyd, tous les membres du collectif ont admirablement répondu. À l’image surtout de Mam’ Jaiteh, véritable facteur X (11 points à 4/6, avec 6 rebonds et 2 interceptions) pour mener la Roca Team vers la victoire. En enchaînant 5 points en début de dernier quart-temps, il a parfaitement mené la dernière ligne droite monégasque, qui avait pu compter auparavant sur un Mike James imperturbable et létal dans sa quête d’un premier titre en EuroLeague (17 points à 5/11, 7 rebonds, 7 passes décisives et 3 interceptions). Une possibilité dont l’AS Monaco s’est grandement rapprochée en l’emportant au final sur le score de 78 à 68 contre l’Olympiakos, sans trembler en fin de rencontre.