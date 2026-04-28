Nikola Jokic a retrouvé son meilleur niveau au moment le plus crucial pour les Nuggets. Le pivot serbe a compilé un triple-double de 27 points, 16 passes décisives et 12 rebonds, permettant à son équipe de s’imposer 125-113 face aux Minnesota Timberwolves lors du Game 5 de leur série de playoffs lundi soir à Denver.

Cette performance marque le 23e triple-double en playoffs de la carrière du Joker, le plaçant au troisième rang de l’histoire NBA dans cette catégorie. Denver, qui accusait un retard de 3-1, a réduit l’écart à 3-2 et stoppé une série de trois défaites consécutives.

Minnesota privé de son backcourt titulaire

Les Timberwolves ont dû composer sans leurs arrières pour ce Game 5 décisif. Anthony Edwards souffre d’une hyperextension du genou gauche, tandis que Donte DiVincenzo a subi une rupture du tendon d’Achille droit lors du Game 4. DiVincenzo a été opéré dimanche, et Edwards est indisponible pour une durée indéterminée, bien qu’une IRM ait confirmé l’absence de dommages structurels.

Malgré ces absences majeures, les hommes de Chris Finch ont montré du caractère en revenant à 10 points d’écart dans le quatrième quart-temps, après avoir été menés de 27 points. Julius Randle a mené l’attaque avec 27 points, tandis qu’Ayo Dosunmu a ajouté 18 points. Rudy Gobert, qui avait dominé défensivement lors des quatre premiers matchs, a été neutralisé et n’a inscrit son seul panier qu’à 20 secondes de la fin du troisième quart-temps.

Les Nuggets en mission

Jamal Murray a apporté un soutien précieux à Jokic avec 24 points, tandis que Spencer Jones a fourni l’étincelle décisive en ajoutant 20 points. Jones, qui n’avait marqué que 11 points lors des quatre premiers matchs de la série, en a cumulé autant en seulement six minutes lors du quatrième quart-temps, incluant trois 3-points et un dunk en contre-attaque qui a forcé leurs adversaires à prendre un temps mort.

David Adelman le sait, les absences d’Edwards et DiVincenzo changent absolument tout pour des Wolves initialement limités à la création extérieure. Denver doit profiter de ces blessures pour reprendre la main sur cette série.

La franchise du Colorado tente désormais de réaliser l’exploit en remontant un déficit de 3-1, ce qui n’a été accompli que par 13 équipes sur 299 dans l’histoire des playoffs NBA. Ironiquement, Denver fut la dernière équipe à réussir cette prouesse, l’ayant fait deux fois, contre le Jazz et les Lakers. Le Game 6 aura lieu jeudi soir à Minneapolis.