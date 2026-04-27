Les Timberwolves ont remporté une victoire cruciale face aux Nuggets (112-96) lors du Game 4, prenant une avance de 3-1 dans leur série. Mais cette victoire a un goût amer : Edwards, la star de l’équipe, s’est blessé au genou gauche et devrait être absent plusieurs semaines.

Un diagnostic rassurant mais une absence prolongée

Selon une source proche du dossier qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat auprès de l’Associated Press, l’arrière souffre d’une contusion osseuse et d’une hyperextension du genou gauche. Heureusement, le genou est resté « structurellement intact », évitant une blessure plus grave aux ligaments qui aurait pu compromettre définitivement sa saison.

La blessure s’est produite en première mi-temps, alors qu’il tentait de contrer un lay-up de Cam Johnson. Le All-Star a mal atterri, son genou gauche s’est plié dans un angle inhabituel avant de céder. Edwards a dû quitter le terrain en boitant, aidé par le staff médical et incapable de mettre du poids sur sa jambe blessée.

Cette blessure touche le genou opposé à celui qui le gênait déjà depuis plusieurs semaines. Il avait en effet manqué 21 matchs cette saison, un record personnel, et jouait diminué depuis le début de la série face à Denver.

Anthony Edwards was helped to the locker room after an apparent knee injury. pic.twitter.com/rMAHGMK1ie — ESPN (@espn) April 26, 2026

Une double catastrophe pour Minnesota

Le malheur ne vient jamais seul pour les Timberwolves. Dans le même match, Donte DiVincenzo, autre arrière titulaire, s’est rompu le tendon d’Achille droit après seulement 79 secondes de jeu. Une blessure qui met fin à sa saison et compromet gravement la suivante.

« Je suis complètement dévasté pour Donte », a déclaré l’entraîneur Chris Finch après la rencontre. Julius Randle, intérieur de Minnesota, a évoqué sa brève discussion dans les vestiaires : « J’ai eu un échange discret avec lui. Il n’y a pas grand-chose à dire dans ces moments-là… Quelqu’un qui traverse ces situations doit gérer beaucoup de choses. »

Malgré ces deux coups durs, Gobert et les siens ont pu compter sur une performance historique d’Ayo Dosunmu, qui a inscrit 43 points en sortie de banc, permettant aux Wolves de dominer la seconde période (62-42).

🤕 Lesión de Donte DiVicenzo. Mecanismo lesional típico en roturas del tendón de Aquiles. Habrá que esperar al parte médico para confirmar la lesión del jugador de los Timberwolves.pic.twitter.com/1R3eJCaApE pic.twitter.com/vq7cdDtXH2 — Injury Analysis (@Analysis_Injury) April 26, 2026

Un parcours playoffs compromis

Edwards, qui tournait à 28,8 points de moyenne en saison régulière (3e meilleur marqueur NBA derrière Luka Dončić et Shai Gilgeous-Alexander), était un candidat assuré pour l’équipe All-NBA s’il avait joué quelques matchs de plus. Médaillé d’or olympique à Paris en 2024, il représentait l’un des joueurs les plus dynamiques de la ligue.

Avec plusieurs semaines d’absence annoncées, Edwards manquera non seulement la fin de la série face aux Nuggets, mais potentiellement aussi une partie du second tour si les Wolves se qualifient. Le Game 5 se déroulera lundi soir à Denver, et Minnesota devra composer sans son backcourt titulaire pour tenter de valider sa qualification.