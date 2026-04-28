Philippe Hervé, entraîneur emblématique du basket français, a officialisé sa retraite. À 63 ans, celui qui aura traversé près de trois décennies sur les bancs laisse derrière lui une empreinte profonde, marquée par des succès, des reconstructions et une exigence constante.

Une longévité rare et une carrière riche sur les bancs

Joueur entre 1979 et 1995, notamment à Cholet, à l’ASVEL ou encore à l’Élan Chalon, Philippe Hervé s’est rapidement tourné vers le coaching dès la fin de sa carrière. C’est d’ailleurs à Chalon qu’il lance son aventure sur les bancs, avec un premier coup d’éclat dès 1996 avec l’accession en PRO A.

Sa trajectoire prend ensuite de l’ampleur, notamment à Orléans, où il s’inscrit dans la durée (2005-2014). Il y bâtit l’une des périodes les plus marquantes de l’histoire du club : champion de France Pro B en 2006, montée en Pro A, victoire en Coupe de France en 2010 et même une qualification en EuroLeague.

« Philippe, tu es dans le top 3 des coachs de toute l’histoire du basket français, et tu n’es pas troisième » a dit son ancien joueur Amara Sy sur l’écran géant de la Canopée à l’occasion d’une pluie d’hommages de différentes personnalités.

Reconnu pour sa capacité à structurer et faire progresser ses équipes, il est élu meilleur entraîneur de Pro A en 2009.

Un titre de champion de France avec Limoges

En 2015, il rejoint en cours de saison le Limoges CSP et remporte le titre de champion de France Pro A, le dernier en date pour le club limougeaud. Une ligne supplémentaire à un palmarès déjà bien fourni, qui comprend plusieurs finales nationales et même européenne (finaliste de la Coupe Saporta en 2001).

Passé également par l’ASVEL ou Cholet, il aura dirigé de nombreux projets, souvent dans des contextes exigeants, où son sens tactique et sa rigueur faisaient référence.

Une dernière mission à Lyon pour transmettre

Pour ses dernières saisons, Philippe Hervé avait choisi de revenir à un projet plus axé sur le développement, au Lyon SO en Nationale 1. Arrivé en 2024 en cours de saison, il s’est investi auprès d’un effectif jeune, fidèle à sa réputation de bâtisseur et de formateur. C’est d’ailleurs pour lui que l’Américain Darhius Nunn avait notamment décidé de prolonger pour une nouvelle saison dans le Rhône l’été dernier malgré les sollicitations.

C’est dans ce contexte qu’il a décidé de mettre un point final à sa carrière, en avril 2026, refermant ainsi un chapitre majeur du basket français.

Un “ingénieur du basket” respecté

Reconnu comme un “ingénieur du basket”, Philippe Hervé laisse l’image d’un technicien exigeant, rigoureux et profondément investi dans ses projets. Sa capacité à construire sur la durée et à faire progresser ses joueurs aura marqué plusieurs générations.

Avec son départ, c’est une figure respectée et structurante du coaching français qui quitte les parquets. Un héritage discret mais durable, à l’image de sa carrière.