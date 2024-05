Philippe Hervé de retour sur un banc, à LyonSO !

En mai 2023, dans le magazine Basket Le Mag où un portrait lui était consacré, Philippe Hervé (61 ans) confiait son envie de reprendre le coaching, lui qui avait été remercié par l’Élan Chalon en 2019/20. Un an plus tard, plus de quatre ans après son dernier match dirigé (à Roanne lors d’une défaite 94-108 le 25 janvier 2020), voilà son vœu sur le point d’être exaucé. Selon nos informations, l’expérimenté technicien français va s’engager avec LyonSO, pensionnaire de Nationale 1.

Libre depuis janvier 2020 et son départ en cours de saison de l’Élan Chalon, l’entraîneur Philippe Hervé va retrouver un banc ! Direction LyonSO pour ce qui sera sa toute première expérience de coaching en #NM1 après Chalon, l’ASVEL, Orléans, Limoges et Cholet. — Alexandre Sanson (@aem_sanson) May 18, 2024

Un bâtisseur

Réputé pour être un bâtisseur à l’image de ses 7 années à la tête de l’Élan Chalon (1995-2002) ou encore à Orléans (2005-2014), le champion de France 2015 (avec le CSP) arrive dans un club qui a vécu une dernière saison compliquée. Maintenu en Nationale 1 en toute fin de championnat, le club rhodanien avait même écarté Maxence Broyer en avril dernier. Philippe Hervé s’apprête donc à de nouveau bâtir sa nouvelle équipe. Un challenge de taille dans une division qu’il ne connaît pas du tout, lui qui a coaché uniquement en LNB (Chalon, Orléans, Limoges, Cholet). Et déjà en région lyonnaise, aussi, à l’ASVEL entre 2002 et 2004, lui qui avait également défendu les couleurs villeurbannaises lors de sa carrière de joueur en 1989/90.