LyonSO, sans Maxence Broyer, fait un pas vers le maintien

Dans la quête de son maintien en Nationale 1 (NM1), LyonSO a « suspendu provisoirement d’activité » son coach Maxence Broyer, déjà absent vendredi dernier face aux Sables Vendée Basket. Comme sur ce match, c’est donc Karim Zaza qui s’est collé au coaching samedi soir à Berck dans le groupe C (la poule du maintien) de la Nationale 1 masculine.



Poissy battu sur le buzzer

Avec 13 points et 9 rebonds de Bastien Albert, LyonSO (8 victoires et 4 défaites) est allé s’imposer à Berck (6 victoires et 6 défaites) de 2 points (69-71). Résultat, ils ont leur destin en main pour se maintenir en NM1. Pour cela, ils devront disposer de Poissy (7 victoires et 5 défaites) vendredi prochain. Une équipe de Poissy qui a perdu 96 à 95 à domicile contre la lanterne rouge Besançon (4 victoires et 8 défaites), sur un dernier panier de la récente recrue Dimoke Osango. Ce dernier avait manqué le panier sur le buzzer avant qu’il ne soit validé par les arbitres.