Besançon, d’un objectif Pro B 2025 à une relégation en NM2 !

Devenu le club phare de la ville après la liquidation judiciaire du BBCD en 2009, le BesAC Basket va retrouver l’anonymat de la Nationale 2. Promue en NM1 en 2018, l’équipe de Besançon est la première officiellement reléguée en quatrième division.

Un coup d’arrêt pour le projet doubiste, qui espérait franchir un cap ces deux dernières saisons, avec un projet de montée en Pro B affirmé sur le site Internet du club. « Le club est à un tournant de son histoire et veut se diriger vers la Pro B d’ici à deux ans », expliquait ainsi le président Philippe Tristram l’été dernier. « L’objectif de cette saison 23-24, ce sont impérativement les play-offs et d’y participer le plus longtemps possible. » Le bilan final est très loin du compte…

Éternel dernier de la poule intermédiaire, ce qui présentait l’avantage de ne jamais être mis en danger pour le maintien mais ne permettait pas de découvrir l’odeur particulière des playoffs, le BesAC n’a pas survécu à sa découverte de la poule basse. Malgré l’électrochoc du changement de coach avec Joseph Kalambani débarqué au profit de Laurent Mathis et la présence de jolies individualités dans l’effectif comme l’international espagnol Xavi Rey ou l’ex-star de Pro A Mykal Riley, la correction reçue à domicile des mains des Sables (72-110) a fini par enterrer les dernières illusions franc-comtoises.