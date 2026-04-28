Leaders de l’Est, les Pistons ont de nouveau mordu la poussière lundi lors du game 5 face au Magic (88-94). Et se retrouvent aujourd’hui au bord du gouffre (1-3 dans la série). A une défaite seulement d’une sortie de route retentissante et quasi-inédite dans l’histoire de la NBA.

Dans une formule de playoffs au meilleur des 7 matchs, la logique est généralement respectée. Pourtant Orlando, grâce notamment à une défense exceptionnelle (98,0 points encaissés en moyenne en 4 matchs), pourrait bien devenir la septième franchise classée 8e a faire tomber le meilleur bilan de sa conférence en cas de victoire lors du match 6 ou 7 de la série. Un exploit rarissime dans l’histoire de l’Association sur lequel BeBasket revient pour vous.

1994 : les Nuggets de Dikembe Mutombo ouvrent la voie

Denver est la première équipe à réussir une telle perf’ en faisant tomber les Seattle SuperSonics du duo Shawn Kemp – Gary Payton, pourtant auréolés de 63 victoires en saison régulière. Menés 2-0 dans une série au meilleur des cinq matchs, les hommes du Colorado renversent totalement la situation en signant 3 succès de rang dans la roue d’un grand Dikembe Mutombo (meilleur contreur de la ligue cette année-là avec 4,1 blocks par rencontre) pour s’imposer 3-2. Une première historique.

1999 : la folle épopée des Knicks jusqu’aux Finals

Dans une saison raccourcie pour cause de lock-out (50 matchs), New York élimine le Miami Heat au terme d’un Game 5 irrespirable (78-77). Un ultime match arraché par les Knicks sur un shoot à la dernière seconde d’Allan Houston. Plus qu’un exploit, c’est le début d’un parcours exceptionnel qui voit les joueurs de Gotham City rallier les Finals. Avant de couler face aux Spurs des TwinTowers Tim Duncan et David Robinson, inarrêtables en l’absence de Patrick Ewing côté Knicks.

25 years ago today… Allan Houston sank the game-winner in Game 5 of Round 1 to lift the No. 8 seed Knicks over the No. 1 seed Heat! pic.twitter.com/4WoqWfqHOz — NBA History (@NBAHistory) May 16, 2024

2007 : Dirk Nowitzki et les Mavs buttent sur des Warriors survoltés

Portés par Baron Davis, les Golden State Warriors choquent la NBA en éliminant les Mavericks. Une équipe texane vainqueur de 67 de ses 82 matchs de saison régulière et qui compte en son sein le MVP de l’exercice 2006-2007: Dirk Nowitzki. Une série devenue iconique dans la baie de San Francisco, symbole d’un superbe élan collectif galvanisé par un soutien populaire sans faille.

In 2007, a year after Mavericks made the finals – they went 67-15 led by Dirk’s MVP season. They went up against the 8th seed Warriors who went 42-40. In a crazy turn of events, the “We Believe Warriors” knocked out the Mavs in 6!pic.twitter.com/FKIerwJ95m https://t.co/qAfcTh5pFy — Hoop Muse (@HoopMuse) September 5, 2024

2011 : Memphis impose son identité face aux Spurs de Tony Parker

Les Grizzlies créent la surprise face à San Antonio en ce premier tour des playoffs NBA 2011. Avec 46 victoires en saison régulière, les coéquipiers de Zach Randolph s’appuient sur une défense intraitable et un collectif pléthorique pour s’imposer 4-2 face au Big 3 composé de Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili. Une aventure hélas stoppée nette au stade des demi-finales de conf’ contre le Thunder et au terme d’un Game 7 mal négocié.

2012 : Philadelphie profite de la blessure de Derrick Rose

La série entre les 76ers et les Bulls bascule dès le premier match, avec la terrible blessure au genou de Derrick Rose. Chicago ne s’en remet pas et s’incline 4-2 sous les coups de boutoir de Jrue Holiday, auteur de 18,2 points, 5,2 rebonds et 4,7 assists sur la série. Une confrontation qui marque la dernière apparition de D-Rose à son prime (23 unités, 9 prises et 9 passes décisives au game 1).

Jimmy Butler 2023 First Round vs Bucks: 37.6 PPG

6.0 RPG

4.8 APG

1.8 SPG

2.4 3PM

59.7% FG

44.4% 3P Led 8th seeded Heat to upset 1st seeded Bucks Game 4 (4th most points in a playoff game) ⬇️

56 PTS | 9 REB | 19/28 FG | 1 TOVpic.twitter.com/EpJMpTrMNq — Hoop Muse (@HoopMuse) August 27, 2025

2023 : Jimmy Butler et le Heat jouent les trouble-fête

Le dernier exploit en date remonte à 2023. Lorsque Miami et Jimmy Butler surclassent les Milwaukee Bucks (4-1) de Giannis Antetokounmpo dès l’entame. Un upset brillamment orchestré par l’ancien Bull, intenable face aux hommes du Wisconsin (37,6 points, 6,0 rebonds, 4,8 assists de moyenne). Et un superbe parcours des Floridiens, battus à une marche du sacre par les Denver Nuggets en finale NBA (1-4).