En pleine lutte pour accrocher une place dans le top 8 de Nationale 1 et disputer les playoffs pour la deuxième saison consécutive, Les Sables Vendée Basket (9e avec 34 points) ont déjà tranché pour l’avenir. Le club vendéen va changer d’entraîneur à l’issue de l’exercice en cours.

Arrivé en 2024, et après deux saisons au club,François Sence ne sera pas prolongé. Malgré une récente victoire arrachée face à Loon-Plage (80-76) qui maintient le LSVB dans la course aux phases finales, la direction a décidé de tourner la page. Son adjoint, Clément Payen, est également concerné par ce choix.

François Sence sur le départ …

Dans un communiqué relayé par Ouest France, les dirigeants ont tenu à saluer le travail effectué :

« Nous remercions chaleureusement François pour son investissement et le travail accompli durant son passage aux Sables. Il laisse derrière lui des bases solides sur lesquelles nous allons continuer de bâtir ».

Cette décision, anticipée depuis plusieurs semaines, s’inscrit dans une volonté de donner un nouvel élan au projet sportif. Pour cela, le LSVB a choisi de confier les rênes de l’équipe à un technicien expérimenté : Sylvain Delorme.

… Sylvain Delorme attendu

Un temps envisagé du coté de Lorient, le natif de Reims dispose d’un solide parcours. Passé notamment par Cholet, où il a longtemps œuvré avec les Espoirs puis comme assistant d’Erman Kunter, il sort également d’une expérience à Rouen en Élite 2. Mis en retrait de ses fonctions en cours de saison, il avait laissé ses adjoints assurer l’intérim avant la nomination de Jean-Denys Choulet au poste de coach principal.

Surtout, Sylvain Delorme connaît parfaitement la troisième division française. Il s’y est distingué avec deux montées consécutives en Pro B, d’abord avec Angers en 2022, puis avec Rouen en 2023.

A travers ce changement sur le banc, le club vendéen s’oriente vers son nouveau projet, » l’ambition sablaise » et indique vouloir » faire du LSVB une place forte de la N1M capable de viser les premiers rôles. »

Le club sablais ne cache pas ses ambitions :

« Le LSVB a choisi un technicien reconnu pour sa capacité à transformer des projets en succès concrets. Sylvain Delorme arrive avec un CV prestigieux, marqué par une domination rare de la division Nationale 1 ces dernières années ».

Déjà impliqué dans son futur environnement, le futur coach a commencé à prendre ses marques en rencontrant l’effectif actuel. Une transition anticipée, alors même que la saison n’est pas encore terminée, preuve de la volonté du club de structurer son projet et de s’installer durablement parmi les équipes majeures de Nationale 1.