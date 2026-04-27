Alors que le Heat cherche un second souffle après une nouvelle saison décevante, marquée notamment par une première absence en playoffs depuis 2019, Pat Riley a tenu à couper court aux rumeurs de trade de sa star Bam Adebayo. Le président de la franchise floridienne a réaffirmé ce lundi lors d’un point presse que son intérieur était au cœur du projet avec une déclaration aussi claire que provocatrice. Evoquant notamment un certain Victor Wembanyama.

Un prix astronomique pour décourager la concurrence

Face aux journalistes, le gominé a ironisé sur la valeur du médaillé d’or aux derniers jeux de Paris sous le maillot de team USA avec une formule volontairement excessive pour marquer les esprits. D’un air taquin, Pat Riley répondait ainsi à la question d’un potentiel trade de Bam Adebayo.

« Je veux construire autour de lui, et il en va de même pour Micky (Arrison, le propriétaire). Donc c’est un « non » ferme et définitif. A moins qu’on ne me propose 8 choix de Draft et Victor Wembanyama. »

Une sortie évidemment irréaliste, mais qui traduit parfaitement la position du dirigeant vis à vis du triple All-Star. Et le statut de notre Alien national au sein de la ligue, désormais considéré comme l’asset ultime par une légende vivante du game (toutefois incapable de prononcer son nom correctement).

Au-delà de la plaisanterie, le message est clair : Bam Adebayo n’est pas sur le marché. Et à 28 ans, le pivot reste le garant de la “Heat Culture” et la pierre angulaire du projet floridien.

PROFIL JOUEUR Bam ADEBAYO Poste(s): Pivot Taille: 206 cm Âge: 28 ans (18/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 19,9 #45 REB 9,9 #15 PD 3,2 #122

Des coups d’éclat, mais un bilan collectif décevant

Sur le plan statistique, Bam Adebayo sort d’une saison solide avec plus de 20 points et 10 rebonds de moyenne, auréolée d’une pointe surréaliste à 83 points un soir de mars (la deuxième marque de l’histoire derrière les 100 unités de Wilt Chamberlain). Mais le contexte ne plaide pas en sa faveur. Miami reste sur un piètre bilan (43-39, 10e à l’Est) et sur une une élimination au stade du play-in en 2025-2026.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO. THE SECOND-MOST EVER. Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

Insuffisant toutefois pour convaincre Pat Riley de tourner le dos à son protégé, déterminant lors des campagnes 2020 et 2023, marquées par deux participations aux NBA Finals (2 défaites). Et si le nom de Victor Wembanyama a peu de chances de resurgir au moment d’évoquer un transfert de Bam Adebayo cet été, celui de Giannis Antetokounmpo semble lui plus probable.

Toujours à son prime, le double MVP n’a de cesse de revenir dans les rumeurs de trade du côté du Heat. Et présente à coup sûr un profil susceptible de faire réfléchir Pat Riley à deux fois. Au point de revenir sur ses déclarations tapageuses ?