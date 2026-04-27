Pour son retour sur les parquets au sortir d’un protocole commotion qui lui a couté une participation au Game 3, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) n’a pas déçu. Loin de là. Impactant des deux côtés du terrain, le 1st pick de la Draft NBA a compilé 27 points, 12 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 7 contres. Une ligne de stat aussi exceptionnelle que rassurante sur l’état de forme de Wemby, qui avouait se sentir « bien » en conférence de presse de match.

Interrogé sur la façon dont il avait vécu ce premier protocole commotion, Victor Wembanyama expliquait.

« Je n’ai pas vraiment eu peur. Tout était sous contrôle. Après je vais pas rentrer dans les détails mais c’est une sensation étrange d’être confronté à ce type de commotion. Mais on s’est bien occupé de moi. Et ce soir j’ai utilisé toute l’énergie que j’avais sur le terrain. »

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4! 👽 27 PTS

👽 11 REB

👽 3 AST

👽 4 STL

👽 7 BLK SPURS RALLY FROM 19 DOWN TO WIN.

3-1 SERIES LEAD IN ROUND 1. pic.twitter.com/ZwiypxL3nR — NBA (@NBA) April 26, 2026

Une énergie débordante et une maîtrise impressionnante pour son 3e match de playoffs seulement, qui plus est hors de ses bases. Une sérénité renforcée par la présence de plusieurs membres de sa famille dans l’Oregon. « Sur les jours off c’est génial de pouvoir décompresser et de penser à autre chose. J’ai découvert la ville de Portland vu qu’il faisait beau. C’était super, très verdoyant. Mais oui, c’est super de les avoir avec moi pour décompresser, de faire des activités. Et les avoir aux abords du terrain c’est un bonus. »

Avant de prendre un ton plus solennel au moment d’évoquer le refus de la ligue de le voir prendre part au Game 3 deux jours plus tôt.

Je ne veux pas être une distraction, donc vous me poserez la question à la fin de la saison. Mais la façon dont la situation a été gérée a été très décevante. Et je ne parle pas des Spurs […]. Il n’y avait pas de raison. Je n’en parlerai pas plus.

Refermant le sujet pour de bon, le rookie de l’année 2024 prenait le temps d’analyser la belle réaction des Spurs, menés de 19 points à la mi-temps avant de renverser la vapeur et de s’envoler au score dans le dernier acte (114-93, score final). « Il nous faut trouver des solutions avant de nous retrouver dos au mur. Mais c’est aussi une force de notre équipe. Lorsque nous sommes poussés dans nos retranchements, nous sommes capables de nous rapprocher les uns des autres. De nous montrer soudés. Et de nous nourrir de l’énergie de chacun d’entre nous. »

Une réaction exceptionnelle des Texans rendue possible notamment par les coups de chaud de De’Aaron Fox, excellent lundi avec 28 points, 6 rebonds et 7 assists pour permettre à San Antonio d’écarter les Blazers pour de bon. Une perf’ que Victor Wembanyama saluait logiquement.

« Il rend le jeu amusant par sa vitesse. Il nous offre tellement de contre-attaques et de transitions. Il facilite tellement le jeu par sa capacité à marquer ou à faire des passes. Son expérience et sa vitesse constituent un avantage incroyable pour nous. »

Désormais largement aux commandes dans la série face à Portland (3-1), les hommes de Mitch Johnson ont leur destin entre leurs mains. Une situation qui satisfait visiblement Victor Wembanyama, comme il l’expliquait aux journalistes non sans une certaine prudence. « Je suis pas pleinement rassuré. Mais je ne suis pas inquiet non plus. C’est les playoffs, et il faut faire le job. Il Faudra terminer le boulot dans deux jours. Mais je suis content de la position dans laquelle nous sommes. »

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,8 #17 REB 11,2 #7 PD 3 #132

De retour à San Antonio pour le match 5, les Spurs auront l’occasion de plier la série dès mardi (3h30 du matin) en cas de victoire. Un scenario qui permettrait aux coéquipiers de Stephon Castle de garder des forces en prévision d’un potentiel affrontement avec les Wolves d’un Rudy Gobert déchaîné dans son duel face à Nikola Jokic. La perspective d’un duel franco-français au sommet entre Victor Wembanyama et Gobzilla qui pourrait valoir son pesant d’or !