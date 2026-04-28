Nikola Jokic domine Rudy Gobert pour s'offrir un record NBA

Dos au mur face aux Wolves, Nikola Jokic (2,11 m, 31 ans) a pris les choses en main lundi dans le Game 5. Magistral dans son rôle de point center, le triple MVP a livré une masterclass pour permettre aux Nuggets de l’emporter (125-113) et de revenir à une longueur de Minnesota dans la série (2-3). Dominant au passage Rudy Gobert (3 points, 7 rebonds et 2 interceptions), impérial défensivement jusqu’ici.

Un triple-double pour l’histoire

Avec 27 points, 12 rebonds et 16 passes décisives au compteur, Nikola Jokic a roulé sur les Wolves et éclaboussé la rencontre de sa classe. Impactant dans tous les secteurs de jeu, le Joker a signé son 221e triple-doubles en carrière, saison régulière et playoffs confondus.

Nikola Jokic was back to his best tonight, to help stave off elimination! 27 PTS

12 REB

16 AST pic.twitter.com/s51RTbmAwI — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 28, 2026

Un chiffre qui lui permet de rejoindre Russell Westbrook (1,93 m, 37 ans) tout en haut du classement dans ce domaine. Une référence majeure, tant l’ancien meneur d’OKC a longtemps semblé intouchable dans cet exercice, avec notamment 3 saisons conclues avec un triple-double de moyenne entre 2017 et 2021.

Fidèle à son habitude, Nikola Jokic n’a pas seulement scoré. Le médaillé de bronze aux jeux de Paris 2024 a dicté le tempo, impliqué ses coéquipiers et contrôlé les différents aspects du jeu. Une démonstration de son influence globale sur le jeu, devenue presque routinière tant elle se répète match après match.

PROFIL JOUEUR Nikola JOKIC Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 31 ans (19/02/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 27,5 #9 REB 12,9 #1 PD 10,6 #1

Une campagne de MVP

Une nouvelle perf’ dans la lignée de son exercice 2025-2026 (27,7 points, 12,9 rebonds et 10,7 assists) et un record venus rappeler qu’il faudrait bien compter sur lui cette année encore dans la course au MVP. En dépit du quasi-consensus autour de Shai Gilgeous-Alexander et de la cote montante de Victor Wembanyama.

Dans cette optique et bien que le titre de meilleur joueur de l’année vienne récompenser les perf’ d’un joueur en saison régulière, une éviction des Nuggets dès le1er tour des playoffs NBA pourrait avoir son importance. Et pousser nombre de votants, consciemment ou non, à se détourner de Nikola Jokic.

Une perspective que le natif de Sombor aura la possibilité d’effacer en remportant les 2 prochains matchs de la série face aux hommes de Chris Finch alors que les deux équipes se retrouvent jeudi pour un Game 6 explosif dans le Minnesota.