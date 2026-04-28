La saison régulière NBA 2025-2026 s’est achevée, laissant place aux playoffs, mais aussi à une lecture fascinante des dynamiques individuelles. Au-delà des simples classements, ces leaders statistiques racontent une ligue en mutation, entre superstars installées, pivots créateurs et jeunes talents déjà incontournables.

Au scoring, Doncic domine avec SGA et Edwards dans son sillage

Avec 33,5 points de moyenne, Luka Doncic a terminé en tête du classement des scoreurs. Une performance majeure, surtout dans une équipe des Lakers où il a progressivement pris le contrôle du jeu. Pourtant, ce volume offensif ne s’est pas traduit par une présence dans le top 3 du MVP, preuve d’une saison où l’impact global a parfois été privilégié à la production brute.

Derrière lui, Shai Gilgeous-Alexander (31,1 points) continue de s’inscrire dans la continuité de son statut de MVP en titre. Leader du Thunder, il a une nouvelle fois porté Oklahoma City avec une régularité impressionnante, s’imposant comme un candidat naturel à sa propre succession.

Anthony Edwards (28,8 points) complète le podium. L’arrière des Timberwolves a assumé un rôle de franchise player toute la saison pour emmener Minnesota à la 6e place à l’Ouest. Sa récente blessure au genou en playoffs vient cependant freiner une dynamique individuelle et collective très solide.

Un peu plus loin, Victor Wembanyama pointe à la 13e place avec 25 points de moyenne. Une production offensive déjà très élevée pour un joueur qui impacte également tous les autres secteurs du jeu, confirmant son statut de phénomène complet.

The 2025-26 NBA Scoring Champion… Luka Dončić! 🪄 2nd scoring title in last 3 seasons

🪄 6th active player with multiple scoring titles

🪄 3rd season averaging 32+ PPG

🪄 5th Laker in franchise history to win scoring title

🪄 1st Laker to win scoring title since Kobe in… pic.twitter.com/GLQ90luhHE — NBA (@NBA) April 13, 2026

Jokic domine au rebond, les intérieurs en force

Nikola Jokic brille au classement des rebondeurs avec 12,9 prises par match. Une ligne statistique qui s’inscrit dans une saison historique pour le pivot des Nuggets, également leader aux passes, avec un triple-double de moyenne. Une performance rarissime, d’autant plus pour un joueur intérieur.

Karl-Anthony Towns (11,9 rebonds) prend la deuxième place. Souvent critiqué pour son irrégularité défensive ou son intensité, l’intérieur des Knicks a répondu par une saison très solide statistiquement, qui lui a permis de retrouver une reconnaissance individuelle avec une sélection All-Star.

Derrière, Donovan Clingan, avec 11,6 rebonds de moyenne, s’impose comme l’une des révélations dans ce domaine. Le jeune pivot a particulièrement brillé au rebond offensif avec 4,5 prises par match, témoignant de sa capacité à peser physiquement et à offrir des secondes chances.

Victor Wembanyama et Rudy Gobert complètent le top 5 avec 11,5 rebonds de moyenne. Deux profils différents mais une même efficacité : le premier par son activité et sa mobilité, le second par son ancrage défensif et son sens du placement. Le quadruple défenseur de l’année confirme ainsi sa constance au plus haut niveau dans une équipe des Timberwolves compétitive.

The NBA's Assists leader: Nikola Jokic

The NBA's Rebounds leader: Nikola Jokic The Joker is averaging a tripe-double this season 🃏 29.7 PPG | 13.7 RPG | 11.7 APG 🤯 pic.twitter.com/o7vlkPUgQX — NBA UK (@NBAUK) November 15, 2024

Jokic redéfinit le poste de pivot en dominant à la passe

Avec 10,7 passes décisives de moyenne, Nikola Jokic termine également meilleur passeur de la ligue. Une anomalie statistique qui en dit long sur son influence dans le jeu de Denver. Capable de créer depuis n’importe quelle position, il incarne à lui seul l’évolution du poste de pivot moderne.

Cade Cunningham (9,9 passes) s’affirme lui comme le véritable chef d’orchestre des Pistons. Franchise player assumé, il est le premier artisan de la saison exceptionnelle de Detroit, leader de la conférence Est. Sa capacité à organiser, accélérer et faire jouer les autres a structuré toute l’attaque de son équipe.

Luka Doncic complète ce podium avec 8,3 passes de moyenne. Avec un collectif où LeBron James (7,2 passes, 7e de la ligue) occupe déjà beaucoup de responsabilités à la création, le Slovène a su prendre le dessus, notamment sur la deuxième partie de saison, devenant le principal initiateur du jeu des Lakers.

Nikola Jokić is the 2025-26 assists leader 💪 The ONLY player in NBA HISTORY to lead the league in rebounds & assists in a single season 🤯 pic.twitter.com/hV2xETspF1 — Basketball Forever (@bballforever_) April 14, 2026

Défense et volume : Wembanyama patron, la jeunesse s’impose

Victor Wembanyama domine largement le classement des contres avec 3,1 par match, loin devant Chet Holmgren (1,9 unités). Une avance significative qui souligne son impact défensif exceptionnel, récompensé par un titre de Defensive Player of the Year. Sa capacité à dissuader, couvrir du terrain et protéger le cercle change déjà la structure défensive des Spurs.

Sur les lignes extérieures, Ausar Thompson et Dyson Daniels se partagent la tête des interceptions avec 2 prises de moyenne par match. Deux profils jeunes, longs et actifs, symboles d’une génération tournée vers la pression défensive et la polyvalence.

Enfin, Tyrese Maxey est le joueur le plus utilisé de la ligue avec 38 minutes de moyenne. Un volume qui traduit son importance centrale dans son équipe, mais aussi sa capacité à enchaîner les efforts sur toute une saison. À l’heure des playoffs, ce type de charge de travail devient un élément clé à surveiller.