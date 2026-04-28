La JL Bourg a remporté la douzième Coupe d’Europe d’un club français
Victorieuse de l'EuroCup 2026 au détriment du Besiktas Istanbul, la JL Bourg est devenue le septième club français de l'histoire à remporter une Coupe d'Europe. En voici l'historique.
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Résumé
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La JL Bourg est le septième club français sacré en Europe
Crédit photo : Cécile Thomas
Victorieuse de l’EuroCup au bout du suspense (73-71 contre le Besiktas Istanbul), la JL Bourg a inscrit son nom dans la légende du basket français.
L’historique des Coupe d’Europe gagnés par les clubs français :
- Coupe Korac 1982 : Limoges CSP
- Coupe Korac 1983 : Limoges CSP
- Coupe Korac 1984 : Pau-Orthez
- Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe 1988 : Limoges CSP
- EuroLeague 1993 : Limoges CSP
- Coupe Korac 2000 : Limoges CSP
- Coupe Korac 2002 : SLUC Nancy
- EuroChallenge 2015 : JSF Nanterre
- FIBA Europe Cup 2017 : JSF Nanterre
- EuroCup 2021 : AS Monaco
- EuroCup 2024 : Paris Basketball
- EuroCup 2026 : JL Bourg
Les clubs les plus titrés :
- Limoges CSP : 5 titres européens
- JSF Nanterre : 2 titres européens
- Pau-Orthez, Nancy, Monaco, Paris et Bourg-en-Bresse : 1 titre européen
Et chez les filles ?
- Bourges, six titres : EuroLeague 1997, 1998, 2001 ; EuroCup 2016, 2022 ; Coupe Ronchetti 1995
- Valenciennes, deux titres : EuroLeague 2002 et 2004
- Villeneuve-d’Ascq, deux titres : EuroCup 2015 et 2025
- Tarbes : Coupe Ronchetti 1996
- Aix-en-Provence : EuroCup 2003
- ASVEL : EuroCup 2023
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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