L’arbitrage français atteint un « sommet », se réjouit la Fédération dans un communiqué. Alors que la tension monte à l’approche des quarts de finale de l’EuroLeague, l’instance européenne a dévoilé la liste des 28 arbitres qui officieront lors des playoffs. Parmi les heureux élus figurent deux Français : un chevronné, Mehdi Difallah, et un petit nouveau à ce stade, Thomas Bissuel.

Cette sélection, issue d’un groupe initial de 70 arbitres, récompense la régularité et les performances affichées tout au long des 38 journées de la saison régulière.

🏀 L'arbitrage français au sommet

Thomas Bissuel et Mehdi Difallah retenus pour les playoffs d'EuroLeague.

🔹 Une première historique pour Thomas Bissuel

🔹 Une confirmation au sommet pour Mehdi Difallah Une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’arbitrage français 🇫🇷 au… pic.twitter.com/zgMzZMdLrD — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 28, 2026

Une première et une confirmation

Pour Thomas Bissuel, cette nomination marque un tournant majeur dans sa carrière. Il participera pour la première fois de son histoire à cette phase finale de la compétition, avec un baptême du feu prévu dès le 28 avril pour le choc entre le Fenerbahçe et le Zalgiris Kaunas.

À ses côtés, Mehdi Difallah fait désormais figure de vétéran au plus haut niveau. Élu à plusieurs reprises meilleur arbitre de Betclic ELITE (notamment en 2022-2023 et 2024), cet ancien professeur d’anglais est devenu une référence européenne. Son CV impressionne : il a déjà dirigé deux finales d’EuroLeague consécutives (2023 et 2024) et participait en mai dernier à son cinquième Final Four d’affilée. Reconnu pour sa pédagogie, il débutera ses playoffs le 1er mai lors de la rencontre entre le Real Madrid et l’Hapoël Tel-Aviv.

« La reconnaissance des standards d’exigence portés

par la filière française de l’arbitrage »

Dans un communiqué officiel, la Fédération Française de Basket-Ball n’a pas caché sa satisfaction devant cette double nomination : « Cette double présence française constitue un signal fort. Elle traduit non seulement la qualité du travail réalisé au quotidien, mais également la reconnaissance, au niveau européen, des standards d’exigence portés par la filière française de l’arbitrage ».

Cette double désignation confirme que, même lorsque les clubs français ne sont pas tous présents au dernier carré, le basket tricolore continue de rayonner à travers ses officiels, dont la maîtrise technique et la gestion des matchs à enjeux sont désormais saluées par tous les acteurs du jeu. On note également la nomination de Yohan Rosso, en BCL cette fois, pour officier début mai au Final Four de la seconde compétition européenne pour la huitième fois (!).