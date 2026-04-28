Il y aura finalement deux Français au Final Four de Basketball Champions League de Badalone, pendant le week-end du 7 au 9 mai prochain. Alors que Killian Tillie (2,08 m, 28 ans) y prendra part sous le maillot de l’Unicaja Malaga, son compatriote Yohan Rosso a de son côté été désigné par l’organisation pour officier au sifflet du point d’orgue de la compétition.

Pour la dixième édition de la compétition, Yohan Rosso atteint une belle marque. Le Francilien participera à son 8e Final Four de BCL consécutif, ce dernier opposant à Badalone le Rytas Vilnius et Tenerife d’un côté, et l’Unicaja Malaga et l’AEK Athènes de l’autre.

Avec cette nomination, Yohan Rosso vient étoffer un CV déjà bien rempli. Privé de deux finales olympiques par l’équipe de France, en plus de celle de l’EuroBasket 2022, le professeur des écoles a arbitré la finale de la Coupe du Monde 2019 (Espagne – Argentine), et plus récemment celle de l’EuroBasket 2025, qui a vu l’Allemagne prendre le meilleur sur la Turquie.