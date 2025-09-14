26 ans après, un arbitre français de nouveau désigné sur une finale de l’EuroBasket : Yohan Rosso au sifflet

26 ans que l’arbitrage français attendait cela ! Depuis Pascal Dorizon à Bercy lors d’Italie – Espagne en 1999, plus aucun arbitre tricolore n’avait officié sur la finale d’un championnat d’Europe. Soit par manque de niveau, soit à cause des bons résultats de l’équipe. Une disette qui va prendre fin ce dimanche grâce à Yohan Rosso (43 ans).

Après la finale de la Coupe du Monde 2019…

Aux côtés du Canadien Matthew Kallio et du Bosnien Ademir Zurapovic, l’arbitre français a été nommé par la FIBA pour officier sur la grande finale entre l’Allemagne et la Turquie. La récompense d’un tournoi bien rempli, où il a déjà été sollicité sur neuf matchs, dont la demi-finale Allemagne – Finlande.

Avec cette nomination, Yohan Rosso vient étoffer un CV déjà bien rempli. Privé de deux finales olympiques par l’équipe de France, en plus de celle de l’EuroBasket 2022, le professeur des écoles arbitrera sa deuxième finale masculine majeure après la Coupe du Monde 2019 (Espagne – Argentine).

La FIBA « très fière des arbitres » sur cet Euro

« C’est une finale, j’attends que les arbitres soient concentrés afin de commettre le moins d’erreurs possibles », a indiqué Ergin Ataman en conférence de presse, alors que la nomination de Rosso n’était pas encore officielle.

Quelques heures avant, le président de la FIBA Europe, Jorge Garbajsa, avait encensé le travail des arbitres sur cet EuroBasket. « Pour être honnête, je suis très fier d’eux. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail durant le tournoi. Bien sûr qu’ils font des erreurs, comme tout le monde, coachs et joueurs inclus, mais il faut protéger les arbitres. Je pense que leur niveau global est extrêmement haut sur ce tournoi. »

