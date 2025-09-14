Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

26 ans après, un arbitre français de nouveau désigné sur une finale de l’EuroBasket : Yohan Rosso au sifflet

Après avoir officié sur neuf matchs lors de cet EuroBasket, Yohan Rosso a été récompensé par la FIBA en étant désigné sur la finale Allemagne - Turquie.
|
00h00
Résumé
Écouter
26 ans après, un arbitre français de nouveau désigné sur une finale de l’EuroBasket : Yohan Rosso au sifflet

Après la Coupe du Monde 2019, Yohan Rosso va vivre sa deuxième grande finale masculine

Crédit photo : Julie Dumélié

26 ans que l’arbitrage français attendait cela ! Depuis Pascal Dorizon à Bercy lors d’Italie – Espagne en 1999, plus aucun arbitre tricolore n’avait officié sur la finale d’un championnat d’Europe. Soit par manque de niveau, soit à cause des bons résultats de l’équipe. Une disette qui va prendre fin ce dimanche grâce à Yohan Rosso (43 ans).

Après la finale de la Coupe du Monde 2019…

Aux côtés du Canadien Matthew Kallio et du Bosnien Ademir Zurapovic, l’arbitre français a été nommé par la FIBA pour officier sur la grande finale entre l’Allemagne et la Turquie. La récompense d’un tournoi bien rempli, où il a déjà été sollicité sur neuf matchs, dont la demi-finale Allemagne – Finlande.

Yohan Rosso a déjà arbitré quatre fois la Turquie et une fois l’Allemagne sur cet EuroBasket (photo : Julie Dumélié)

Avec cette nomination, Yohan Rosso vient étoffer un CV déjà bien rempli. Privé de deux finales olympiques par l’équipe de France, en plus de celle de l’EuroBasket 2022, le professeur des écoles arbitrera sa deuxième finale masculine majeure après la Coupe du Monde 2019 (Espagne – Argentine).

La FIBA « très fière des arbitres » sur cet Euro

« C’est une finale, j’attends que les arbitres soient concentrés afin de commettre le moins d’erreurs possibles », a indiqué Ergin Ataman en conférence de presse, alors que la nomination de Rosso n’était pas encore officielle.

Quelques heures avant, le président de la FIBA Europe, Jorge Garbajsa, avait encensé le travail des arbitres sur cet EuroBasket. « Pour être honnête, je suis très fier d’eux. Je pense qu’ils ont fait un très bon travail durant le tournoi. Bien sûr qu’ils font des erreurs, comme tout le monde, coachs et joueurs inclus, mais il faut protéger les arbitres. Je pense que leur niveau global est extrêmement haut sur ce tournoi. »

À Riga,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Arbitrage
Arbitrage
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre
Turquie
Turquie
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
3x3
00h00Seule Française en finale du 3×3 Women’s Series, Hortense Limouzin éliminée malgré ses bonnes performances
Coupe de France Masculine
00h00L’Élan Béarnais sort Marmande et continue l’aventure en Coupe
finale eurobasket allemagne turquie
EuroBasket
00h00La finale de l’EuroBasket, Allemagne – Turquie, visible en clair ce dimanche 14 septembre
WNBA
00h00Le programme des playoffs WNBA, avec 7 Françaises en lice
EuroBasket
00h0026 ans après, un arbitre français de nouveau désigné sur une finale de l’EuroBasket : Yohan Rosso au sifflet
Basketball Champions League
00h00[Rétro] Quand Alperen Sengun signait son premier carton en carrière à… Pau !
Ergin Ataman a tout gagné en club en Europe, va-t-il remporter l'EuroBasket
EuroBasket
00h00L’énigme Ataman, pitre ou génie ? « Il est déjà le meilleur coach de l’histoire en Turquie »
EuroBasket
00h00[Rétro] Quand Giannis Antetokounmpo jouait à… Chartres, et s’embrouillait avec Bastien Pinault !
À l’étranger
00h00L’ancien Roannais Cyril Langevine signe en Israël
mike james monaco
Présaison
00h00[Vidéo] À peine de retour, Mike James plante déjà un tir de la gagne en préparation avec l’AS Monaco !
1 / 0
Livenews NBA
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
NBA
00h00La NBA est en deuil : une star touchée par le meurtre de sa sœur dans d’atroces circonstances
1 / 0