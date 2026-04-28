« On ne veut pas se relâcher, et on veut envoyer un vrai message à la ligue pour se rattraper de la désillusion de Saint-Quentin » annonçait le jeune intérieur Jahel Trèfle avant la rencontre, sur les réseaux sociaux de la SIG Strasbourg. La défaite surprise de 22 points à Saint-Quentin il y a dix jours devait être effacée. Mission accomplie. À la fois sur le plan personnel, mais aussi sur le plan collectif. Le vice-champion d’Europe U18 vient de réussir son meilleur match en professionnel (16 points en 22 minutes), dans un contexte certes facilité par une équipe adverse au plus bas.

L’ESSM Le Portel évoluait toujours avec seulement quatre professionnels, avec le retour confirmé de Matthieu Boyer (6 points, 8 rebonds), mais sans la révélation Christopher Ebunangombe. « Quand il y a beaucoup de changements et de blessures, c’est très difficile de construire un collectif » expliquait justement Boyer récemment dans une interview à BeBasket. Son équipe a concédé sa douzième défaite d’affilée avec minimum 20 points d’écart (65-102). Un résultat qui n’étonnera personne, entre la lanterne rouge et une équipe en passe de se qualifier directement en playoffs.

Développement à venir…