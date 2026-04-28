Shai Gilgeous-Alexander encense Dillon Brooks : "un compétiteur ultime et un super gars !"

Dillon Brooks a beau traîner une réputation de provocateur, l’ailier des Suns a surtout été l’un des rares motifs de satisfaction des Suns dans une série largement dominée par le Thunder. Auteur de prestations solides et constantes, l’ailier canadien a même reçu les éloges de son compatriote Shai Gilgeous-Alexander, MVP en titre. « C’est un compétiteur ultime… Il a fait une grande série ».

À la fin de la rencontre, les deux Canadiens se sont d’ailleurs longuement enlacés, symbole d’un respect mutuel au-delà des aléas du parquet.

Shai Gilgeous-Alexander & Dillon Brooks after the game Nothing but respect. ✊ pic.twitter.com/tou6IFhv54 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 28, 2026

Une série référence pour Dillon Brooks, malgré le sweep

Pour ses premiers Playoffs dans l’Arizona, Dillon Brooks a confirmé son excellente saison offensive. Face à la défense suffocante d’Oklahoma City, l’ancien ailier des Grizzlies a régulièrement été un bol d’air frais en attaque pour Phoenix, notamment au côté d’un Devin Booker en grandes difficultés.

Sur les quatre matchs de la série, Brooks a compilé 27 points, 6,7 rebonds et 1 passe de moyenne à 43% à 3-points sur 9 tentatives. À 30 ans, l’ancien joueur des Grizzlies a clairement franchi un cap, endossant un rôle offensif majeur depuis son départ de Houston. Option offensive numéro 3 et désormais joueur de pull-up à part entière, le natif de l’Ontario est bien loin de son étiquette initiale de spécialiste défensif.

Son évolution n’a pas échappé à Shai Gilgeous-Alexander, son coéquipier en sélection.

« Chapeau à lui. C’est impressionnant de se réinventer aussi tard dans une carrière. Ça montre bien tout le travail qu’il fournit. C’est un bosseur, il est toujours à la salle et quand on le côtoie, on le sait. Le travail paie. »

Passé par Memphis puis Houston avant d’atterrir à Phoenix dans un échange impliquant Kevin Durant, Dillon Brooks n’a jamais dérogé à sa ligne de conduite. Aujourd’hui, Brooks ajoute à son tempérament et à sa défense une production offensive de premier plan.

PROFIL JOUEUR Dillon BROOKS Poste(s): Arrière Taille: 198 cm Âge: 30 ans (22/01/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20,5 #37 REB 3,8 #217 PD 1,8 #258

Un “vilain” respecté dans la ligue

Souvent pointé du doigt pour ses provocations, notamment face à LeBron James et Draymond Green, Dillon Brooks cultive son image de joueur que le grand public aime détester. Une réputation qu’il entretient volontiers sur le terrain, entre ses déclarations piquantes dans les médias et son attitude à la limite des règles.

I CANT STAND THIS STUPID GIMMICK pic.twitter.com/32XNi2ariu — Trent Attyah (@BookitWithTrent) April 25, 2026

Pour ses coéquipiers, et particulièrement pour SGA, cette image ne reflète qu’une facette du personnage, rappelant que son comportement de « méchant » n’est réservé qu’aux parquets NBA et FIBA.

« C’est un super mec, peu importe ce qu’on dit de lui. C’est vraiment un gars bien quand on apprend à le connaître. Toute cette image de « méchant », ça ne m’atteint pas. Je sais exactement qui est Dillon. Il a fait une sacré série. Qu’il continue à progresser, je suis fier de lui. »

Entre la perception extérieure et la réalité du vestiaire, Dillon Brooks est un joueur unique dans la Ligue. Le 45e pick de la draft 2017 est un compétiteur acharné, agaçant autant qu’il est impactant. L’ailier est un motif de satisfaction important à Phoenix, élément central sur lequel construire malgré le sweep reçu face aux champions NBA en titre.