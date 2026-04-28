Cruellement éliminés d’un point par Lattes Montpellier aux portes des demi-finales de playoffs, Landerneau se tourne désormais vers la suite. Après une saison de La Boulangère Wonderligue étincelante consacrée par une qualification historique en Coupe d’Europe, les décideurs bretons donnent petit à petit forme à l’effectif 2026-2027.

Comme un symbole, c’est le jeune Rebecca Tsobgny (1,65 m, 22 ans), gravement blessée lors de l’élimination face au BLMA, qui a ouvert le bal des prolongations du LBB.

Arrivée de Montbrison l’été dernier, Rebecca Tsobgny a trouvé à Landerneau un rôle de backup de Caroline Hériaud, pour poursuivre sa progression linéaire. Formée à Villeneuve-d’Ascq, la meneuse ultra-offensive a apporté 4,9 points (38,1% de réussite aux tirs), 1,3 rebond et 3,3 passes décisives de moyenne en 20 minutes par rencontre, pour sa découverte de l’élite.

PROFIL JOUEUR Rebecca TSOBGNY Poste(s): Meneur Taille: 165 cm Âge: 22 ans (12/06/2003) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,9 #101 REB 1,3 #118 PD 3,3 #27

Si sa blessure au tendon d’Achille, qui lui a valu une opération fin avril, compromet ses chances de fouler les parquets dès la rentrée, le club compte tout de même sur elle à l’avenir, avec un retour espéré fin 2026. Ses qualités de passeuse en font un atout pour le collectif de Wani Muganguzi, qui peut pour l’heure compter sur trois joueuses en vue de l’an prochain.

Au-delà de Rebecca Tsobgny, le LBB composera au poste 1 avec Hélène Jakovljevic, dont la découverte de la première division a été coupée en plein vol par une blessure en début de saison (10 matchs disputés au final). Enfin, la MVP de LF2 Manaëlle Yerbé (1,83 m, 21 ans) densifiera les ailes bretonnes, après une saison remarquable à Montbrison.