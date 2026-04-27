Après deux saisons ponctuées par un trophée (championnat de France 2024 et EuroCup 2025), Villeneuve-d’Ascq n’a cette fois pas réussi à élargir son palmarès. Vaincue par Basket Landes en finale de la Coupe de France, l’ESBVA s’est séparée samedi soir sur la déception d’une défaite à Bercy.

Ces dernières semaines, en coulisses, les dirigeants ont travaillé sur la constitution de l’effectif 2026/27 et La Voix du Nord en a donné les premiers contours. Emmanuelle Tahane et Marie-Michelle Milapie devraient toujours être présentes, de même que Naëma Kouadio, qui a signé son premier contrat professionnel.

En revanche, malgré un engagement jusqu’en 2027, Alexia Chery pourrait ne plus être présente à la rentrée. Selon le quotidien nordiste, la vice-championne olympique devrait activer une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre un championnat étranger. Ce qui serait une première dans sa carrière, elle qui n’a connu que La Boulangère Wonderligue jusque-là entre Bourges, l’ASVEL et Villeneuve-d’Ascq.

PROFIL JOUEUR Alexia CHERY Poste(s): Pivot Taille: 190 cm Âge: 27 ans (05/09/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 10,8 #31 REB 5,6 #25 PD 1,7 #65

Enfin, l’équipe de Maxime Bézin aurait déjà validé l’arrivée de deux recrues : la jeune Stella Colas (19 ans), qui tentera de se relancer après une saison à Charnay inférieure à ce qu’elle produisait à Chartres (4 points à 36% et 2,7 passes décisives, contre 7,3 points à 44% et 2,2 passes décisives), certes dans une plus grosse cylindrée, et Anna Ngo Ndjock (27 ans), qui a longtemps été la meilleure marqueuse du championnat avec des bases supérieures à 20 points jusqu’au cœur de l’hiver.

PROFIL JOUEUR Stella COLAS Poste(s): Meneur / Arrière Taille: 175 cm Âge: 19 ans (05/10/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 4,3 #109 REB 2,1 #99 PD 2,7 #34

Dans l’exercice déprimant de l’UFAB, lanterne rouge de LFB, la Franco-Camerounaise a surnagé avec 15,2 points de moyenne, malgré des pourcentages douteux (5,4/16,1, soit 33%), loin de son efficacité européenne (20,5 points à 48% en EuroCup). Elle aura désormais pour mission d’alimenter la marque, sans trop de déchet, au sein d’un collectif beaucoup plus rodé.