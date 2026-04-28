Élue meilleure jeune de LF2 après une saison de haute volée avec le Pôle France, Emma Broliron (1,72 m, 17 ans) s’apprête à traverser l’Atlantique. Destination : Michigan State en NCAA, tout comme sa compère Kathy-Emma Otto qui l’accompagne. Elle fait partie des nombreuses prospects françaises qui ont fait ce choix des universités américaines ces dernières semaines. L’Ardéchoise de 17 ans compte y accomplir son rêve d’enfant de jouer aux États-Unis, sûrement pour plusieurs années. C’est ce qu’elle a confié dans une interview au Dauphiné Libéré, le lendemain de l’officialisation de sa signature.

PROFIL JOUEUR Emma BROLIRON Poste(s): Meneur Taille: 172 cm Âge: 17 ans (04/12/2008) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 13,9 #18 REB 3,1 #78 PD 3,4 #25

« J’ai eu aussi beaucoup de propositions en France mais aller aux États-Unis, ça a toujours été un rêve et je ne voulais pas passer à côté de cette occasion. » L’élément déclencheur de cette décision d’enfin faire le grand saut ? Sa participation au Hoops Summit, événément réunissant les meilleurs jeunes espoirs mondiaux, et organisé à Portland dans l’Oregon.

« Jouer dans la salle NBA de Portland, dans son centre d’entraînement et contre les meilleures basketteuses de ma génération, c’était une fantastique expérience. » explique celle qui a été biberonnée aux exploits de Stephen Curry plus jeune.

« Marquer l’histoire de mon sport »

Une influence Curry qui se retrouve clairement dans son jeu, largement basé sur le tir à 3-points, qui représentait plus de la moitié de ses tirs cette saison en LF2 (pour 32% de réussite), avec quelques cartons grâce à celui-ci (26 points contre Le Havre, 23 contre Rouen). Son gabarit et ses prises de décisions font clairement penser à la légende des Golden State Warriors.

Même si le chemin est encore très long pour y arriver, sa confiance à ce sujet est sans équivoque : « Je n’ai pas de plan de carrière défini, mais je veux devenir l’une des meilleures joueuses du monde et marquer l’histoire de mon sport. » Pour perfectionner ce jeu “à l’américaine” et faire parler d’elle dans le pays de la WNBA, rien de mieux que de faire le choix de la NCAA, où elle va découvrir les infrastructures de très haut niveau, et le salaire qui va avec (via le NIL), à seulement 17 ans.

Avec 13,9 points, 3,1 rebonds et 3,4 passes décisives de moyenne en deuxième division française, la fille de Frédéric Broliron — ancien joueur de Souffelweyersheim en NM1 — semble en tout cas déjà prête à passer un cap à plus haut niveau.

Première occasion de le montrer, dès cet été lors de l’EuroBasket U18, où elle retrouvera sa génération (après avoir été surclassée l’année dernière), et sera attendue parmi les leaders. En U16, elle avait été championne d’Europe en 2023, ainsi que médaillée d’argent et dans le cinq majeur en 2024.