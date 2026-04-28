Ime Udoka fustige ses joueurs, Draymond Green lui conseille de rester "prudent"

La défaite des Rockets face aux Lakers (112-108) dans le Game 3 du premier tour des playoffs a laissé des traces. Alors qu’ils menaient encore de six points dans les dernières secondes, les Texans ont complètement craqué, enchaînant faute sur un tir à 3-points et perte de balle fatale. Autant de bourdes synonymes de défaite face à un LeBron James ultra-clutch.

Dans la foulée, Ime Udoka n’a pas mâché ses mots. Fidèle à son style direct, le technicien a pointé du doigt les erreurs de ses joueurs dans le money time. S’interrogeant notamment de vive voix sur la « peur » de ses protégés. Une prise de parole qui n’a pas laissé indifférent.

Ime Udoka COOKING his own team in the postgame presser 😭😭 “Horrendous mistakes, I don't know if you want to say youth or SCARED of the moment.” pic.twitter.com/GHeEavt7ao — Hater Report (@HaterReport) April 25, 2026

Draymond Green alerte sur le risque de fracture

Ainsi dans son propre podcast, l’ailier des Warriors Draymond Green (1,98 m, 36 ans) a tenu à adresser un avertissement au technicien de H-Town, appelant à plus de prudence dans ce type de communication. « Je dirais juste à Ime de faire attention, parce qu’aujourd’hui, avec les jeunes joueurs… certains peuvent lâcher. Je l’ai vu, partout dans la ligue. J’ai vu des joueurs abandonner leur coach. Donc je lui conseillerais d’être prudent ».

Un message clair de la part du quadruple champion NBA, parfaitement rompu aux dynamiques de vestiaire et les équilibres parfois fragiles en NBA. A l’image de cette sortie sans vergogne de Doc Rivers à l’encontre de Ben Simmons lors des playoffs 2021. Une diatribe qui a littéralement fait plonger la carrière de l’ancien 1st pick.

Un partage des responsabilités nécessaire

Draymond Green ne nie pas les errements des joueurs de Houston dans cette fin de match ratée, mais il rappelle aussi que le staff doit assumer ses erreurs dans chaque échec. « Ses joueurs ont fait beaucoup de bourdes pour perdre ce match, mais tu dois aussi prendre une part de responsabilité dans cet effondrement… et il ne l’a pas fait ».

Une analyse nuancée, qui souligne l’importance du discours d’un coach, notamment dans un contexte aussi tendu que les playoffs.

Depuis, les Houston Rockets ont su réagir en remportant le Game 4 de manière convaincante. Une réponse positive qui semble montrer que le message d’Ime Udoka a été entendu, a minima moins à court terme.

PROFIL JOUEUR Draymond GREEN Poste(s): Ailier Fort Taille: 198 cm Âge: 36 ans (04/03/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 8,3 #266 REB 5,5 #102 PD 5,6 #35

Mais la situation reste délicate : menés 3-1 dans la série, les Rockets devront désormais aller chercher un exploit à l’extérieur pour prolonger leur aventure face aux Lakers avec une rencontre à venir à la Crypto.com de Los Angeles.

Dans ce contexte, la gestion du vestiaire pourrait bien être aussi déterminante que les ajustements tactiques.