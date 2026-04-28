C’est l’annonce que tous les fans de basket tricolore et les habitués du Barclays Center attendaient avec impatience. C’est désormais officiel : Marine Johannès (1,78 m, 31 ans) sera bien de retour au New-York Liberty pour la saison 2026. Après avoir retrouvé la ligue en 2025 suite à une parenthèse olympique enchantée, la meneuse/arrière tricolore a trouvé un accord avec le New York Liberty pour poursuivre sa quête de sommets en WNBA, avec un salaire en hausse (277 000 dollars) grâce au nouveau CBA.

Fin des spéculations

Trois semaines après que la “qualifying offer” lui ait été proposée (elle était agent libre “réservée”), la décision est prise. Elle fera donc partie de l’effectif des championnes 2025 pour la cinquième saison, depuis son arrivée outre-atlantique en 2019. Vu qu’elle vient de terminer sa saison en Turquie avec le Galatasaray (défaites en finale d’EuroLeague et du championnat turc), elle a déjà rejoint les États-Unis.

Son retour dans la Grosse Pomme n’était pourtant pas évident cette saison. D’abord parce que son contrat rookie de quatre ans était terminé, et qu’il ne restait que l’option d’une qualifying offer qui tardait à venir. Mais aussi parce que dans le cadre la Draft d’expansion qui a construit deux nouvelles équipes (Portland et Toronto), de nombreux second couteaux ont quitté leurs équipes ces dernières semaines.

Mais alors qu’il y avait des doutes, Johannès a bel et bien été protégée par New-York, et n’a donc pas été rendue disponible auprès des deux nouvelles franchises. Ce n’a par exemple pas été le cas de sa compatriote Carla Leite à Golden State. Au vu de sa faible utilisation lors des derniers playoffs (10 minutes en cumulé lors des trois matchs de la série perdue contre le Phoenix Mercury), on ne savait pas vraiment si elle était dans les plans du Liberty pour le futur. Sinon, les équipes intéressées auraient sûrement été nombreuses.

The New York Liberty have re-signed French guard, Marine Johannès! ✍️ WELCOME BACK, MJ🗽 pic.twitter.com/VwhkGSQnKe — New York Liberty (@nyliberty) April 28, 2026

Trio français à New-York

La franchise a rassuré dans son communiqué ce mardi 28 avril : « Marine fait partie de cette organisation depuis 2019, et cette continuité représente beaucoup pour nous. Elle apporte une dose unique d’inventivité et de création de tirs sur le parquet, et son sens du jeu électrise à la fois l’équipe et la fanbase. Le coaching staff est prêt à l’aider à débloquer son plein potentiel cette saison en WNBA. » Les fans new-yorkais et français sont donc rassurés. La “magicienne” normande est une véritable chouchou des fans, par son jeu spectaculaire, élégant et atypique. Reste à savoir quelle sera son utilisation sous l’égide du nouveau coach Chris DeMarco.

Le New-York Liberty a comme chaque année des hautes ambitions. La franchise continue avec le même noyau de stars : Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Jonquel Jones, auquel s’est ajouté l’Allemande Satou Sabally. Il faudra des créatrices sur les lignes extérieures pour nourrir ces trois intérieures. Johannès n’est d’ailleurs pas la seule française dans l’effectif new-yorkais : Pauline Astier est arrivée avec un contrat pour le camp d’entraînement, tandis que Marine Fauthoux a un statut spécial de « joueuse développementale » au vu de sa blessure. Il pourrait donc y avoir un gros clan français à New-York, entre joueuses internationales qui se connaissent par cœur.