[Vidéo] Suivez la finale JL Bourg – Besiktas en direct sur YouTube
L'heure du Match 2 de la finale de l'EuroCup a sonné entre la JL Bourg et le Besiktas Istanbul. Pour l'occasion, France 3 NoA a mis en place un lien YouTube gratuit.
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Résumé
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Darius McGhee et la JL Bourg visent le titre ce mardi soir à Ékinox
Crédit photo : Jacques Cormarèche
Le Match 2 de la finale de l’EuroCup entre la JL Bourg et le Besiktas Istanbul va démarrer à 19h30. Alors qu’EuroLeague TV retransmettra la rencontre, conformément à son habitude, ce sera aussi le cas de France 3 NoA.
La chaîne retransmettra en clair les deux ou trois matchs de la finale, sur son canal habituel, mais aussi sur sa chaîne YouTube, via le lien ci-dessous.
France 3 NoA est diffusée sur le canal n°455 de SFR, sur le canal n°337 de Bouygues Telecom, sur le canal 374 de Canalsat, ainsi que sur le canal 326 d’Orange et Free.
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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