C’est un véritable coup de froid qui s’est abattu sur le Palio. Alors qu’il réalisait la meilleure saison de sa carrière (15 points de moyenne en seulement 23 minutes), Hugo Robineau (1,93 m, 26 ans) a vu sa dynamique se briser net lors de la 27ème journée de Betclic ELITE.

Sur une mauvaise réception consécutive à un lay-up dès le premier quart-temps, l’ancien Choletais s’est immédiatement tenu le genou. « J’ai été déséquilibré et je suis mal retombé sur mon appui », avait-il expliqué a posteriori. Si les premiers examens ont permis d’écarter une rupture des ligaments croisés ou une lésion du ménisque, l’indisponibilité reste conséquente, selon les dernières expertises demandées par le BBD.

« La fin de saison régulière est fortement compromise »

Le club périgourdin a officialisé son dernier diagnostic via un communiqué, ce mardi 28 avril. « Le Boulazac Basket Dordogne doit faire face à un nouveau coup dur. Lors de la rencontre face à Dijon, le 17 avril, Hugo Robineau a été victime d’une chute qui l’a contraint à quitter ses partenaires. À l’issue des premiers examens médicaux réalisés dans la foulée, une blessure à la jambe droite a été confirmée. Des examens complémentaires ont ensuite permis d’affiner le diagnostic. La durée d’indisponibilité du joueur est désormais estimée à un minimum de quatre semaines à compter de la date de la blessure. Compte tenu de ce délai, la fin de saison régulière d’Hugo Robineau est fortement compromise. »

La nouvelle résonne comme un coup de massue, tant le jeune arrière s’est imposé comme un cadre pour le BBD cette saison encore. Mais le joueur avait, à chaud, eu écho d’une durée pouvant aller de 6 à 8 semaines, ce qui allège un tant soit peu sa peine.

Pour pallier cette absence majeure alors que le BBD (11e) doit affronter Cholet ce samedi, le staff a décidé de s’appuyer sur un recrutement interne. Comme l’indique la suite du communiqué : « Un Hugo peut en cacher un autre… puisque le jeune Hugo Lasalvary (1,90 m, 19 ans), issu de l’équipe Espoirs dirigée par Kevin Poinsot et Anthony Monset, viendra compléter l’effectif en cette fin de saison. » Reste à savoir si cette promotion interne contribuera au maitien des ambitions de Boulazac dans le sprint final.