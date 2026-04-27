Lancé dans la meilleure saison de sa carrière, Hugo Robineau (1,93 m, 26 ans) est brutalement stoppé dans son élan. L’arrière du Boulazac Basket Dordogne, devenu l’une des belles révélations françaises de l’exercice 2025-2026, va manquer plusieurs semaines de compétition après une blessure au genou. Un coup d’arrêt qui met en péril sa fin de saison, au pire des moments.

Une dynamique cassée en plein pic de forme

Tout allait dans le bon sens pour le MVP du mois de mars de Betclic ELITE. Avec 15 points de moyenne en seulement 23 minutes, l’arrière du BBD avait franchi un cap, s’imposant comme une véritable arme offensive et un joueur référencé du championnat.

Mais sa blessure survenue à Dijon, le 17 avril, est venue tout interrompre. Sur une mauvaise réception après un lay-up, le Jallaisien s’est touché au genou dès le premier quart-temps, mettant fin prématurément à sa rencontre… et sans doute à sa saison régulière.

« J’ai été déséquilibré après un lay-up et je suis mal retombé sur mon appui », explique-t-il dans les colonnes de Ouest France.

Un soulagement médical … mais une longue absence

Si l’inquiétude était grande sur le moment, le diagnostic a finalement été plus clément que redouté. Pas de lésion ligamentaire ni de problème au ménisque pour l’ancien joueur passé par le centre de formation de Cholet Basket.

« J’ai évité le pire avec tout ce qui est ligaments, ménisques… » confie-t-il, avant d’ajouter : « On me parle de 6 à 8 semaines. »

Un moindre mal sur le plan médical, mais une durée qui compromet fortement la fin d’exercice. Sans parcours prolongé de Boulazac, difficile d’imaginer un retour sur les parquets cette saison.

PROFIL JOUEUR Hugo ROBINEAU Poste(s): Arrière Taille: 193 cm Âge: 26 ans (27/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 15 #13 REB 3,1 #95 PD 2,7 #53

Une fin de saison suspendue aux ambitions du BBD

L’absence de Hugo Robineau tombe à un moment clé pour le Boulazac Basket Dordogne, engagé dans la lutte pour accrocher le play-in. Privé de l’un de ses leaders offensifs, le club périgourdin devra trouver des solutions pour rester dans la course.

De son côté, le joueur garde une petite lueur d’espoir : « On ne sait jamais », glisse-t-il.

En attendant, il manquera également un rendez-vous particulier face à Cholet Basket ce samedi 2 mai, son ancien club. Un symbole de plus dans une fin de saison désormais incertaine, où son retour dépendra autant de sa récupération que du parcours de son équipe.

Boulazac est actuellement 11e de Betclic ELITE avec un bilan de 11 victoires pour 16 défaites. De son coté CB est 7e avec le bilan inverse. Entre-deux au Palio samedi à 18h.