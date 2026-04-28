C’est le grand jour de la JL Bourg ! À 19h30 ce mardi, la Jeu va vivre sa première balle de titre européen après avoir remporté le Match 1 de la finale de l’EuroCup à Istanbul (60-72).

Un match retransmis en clair. Ainsi, France 3 NoA a acquis les droits de l’intégralité de la série. Ce qui permettra de suivre gratuitement les deux ou trois rencontres de la finale, programmées les 22 et 28 avril, puis le 1er mai pour la belle éventuelle.

Afin de favoriser un succès populaire, France 3 Nouvelle-Aquitaine partagera également le match en direct sur YouTube, au lien suivant.

À défaut, France 3 NoA est diffusée sur le canal n°455 de SFR, sur le canal n°337 de Bouygues Telecom, sur le canal 374 de Canalsat, ainsi que sur le canal 326 d’Orange et Free.

La chaîne est aussi diffusée gratuitement sur la plateforme France TV, sous la seule condition de la création d’un compte.

Les commentaires seront assurés par Freddy Vetault et Claude Bergeaud, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

De plus, la finale sera aussi disponible sur EuroLeague TV, qui nécessite toutefois un compte payant. Les commentaires y sont disponibles, au choix, en anglais ou en français, avec Frédéric Mazéas aux manettes pour la version tricolore.