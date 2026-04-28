Le Panathinaïkos peut enfin souffler, au moins partiellement. Victime d’une déchirure du ménisque latéral du genou gauche lors d’un entraînement, Kostas Sloukas (1,90 m, 36 ans) a subi avec succès une intervention chirurgicale par arthroscopie ce mardi 28 avril. L’opération, qualifiée de simple « nettoyage » par le staff médical, laisse envisager un retour relativement rapide du joueur, qui ne s’y trompe pas.

Trois semaines pour un exploit à la maison

La durée de convalescence est désormais fixée : le triple vainqueur de l’EuroLeague devrait être éloigné des parquets pendant environ trois semaines. Ce calendrier exclut d’office sa participation à la série de playoffs contre le Valence de Neal Sako, qui débute dès ce soir en Espagne.

PROFIL JOUEUR Kostas SLOUKAS Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 190 cm Âge: 36 ans (15/01/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 9,6 #86 REB 1,9 #196 PD 5,1 #9

Peu après son réveil, le capitaine du Pana a tenu à rassurer ses supporters via un message empreint d’optimisme sur ses réseaux sociaux. « Je compte déjà les jours pour mon retour », a-t-il affirmé. Malgré la douleur d’être éloigné du terrain durant « la partie la plus importante de l’année », Sloukas a appelé ses coéquipiers à la « pensée positive » et à la « foi en l’équipe » pour la bataille qui les attend contre Valence.

Bis et repetita pour Sloukas ?

Avec trois semaines de repos, l’espoir d’un retour pour le Final Four à Athènes (prévu du 22 au 24 mai) reste bien vivant. Sloukas devrait entamer une rééducation intensive dès les prochains jours afin de retrouver sa mobilité et sa force physique pour les échéances finales.

L’histoire pourrait d’ailleurs bégayer de manière positive pour le meneur grec. En 2017, alors sous les couleurs du Fenerbahce, il avait subi une opération du ménisque similaire avant de revenir à temps pour soulever le trophée de l’EuroLeague en fin de saison. Un précédent qui renforce la confiance du clan athénien, conscient que l’expérience et le leadership du 9e meilleur passeur de la ligue seront indispensables pour briguer un nouveau titre européen devant leur public.