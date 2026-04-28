Cade Cunningham dépité : "Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on perde des matchs en jouant comme ça"

Les Pistons n’y arrivent plus. Battus une nouvelle fois par le Magic lors du Game 4, les joueurs de J. B. Bickerstaff sont désormais au bord de l’élimination. Une situation critique pour une équipe qui dominait pourtant la conférence Est en saison régulière, mais qui semble totalement dépassée par l’intensité imposée par Orlando dans ce premier tour des playoffs NBA.

Interrogé par Omari Sankofa du Detroit Free Press, Cade Cunningham ne se cherchait pas d’excuses au sortir du Game 4 lundi.

« Au début j’étais sous le choc en pensant qu’on perdait 3-1 dans la série. Mais vu la façon dont on joue, ce n’est pas suffisant pour gagner des matchs dans cette ligue. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’on perde des matchs en jouant comme ça. »

Une série qui échappe complètement à Detroit

Si le score de cette série est surprenant, il n’en est pas moins logique. Depuis le début de ce premier tour, les Pistons sont méconnaissables, incapables de répondre à l’agressivité défensive on et off-ball des joueurs du Magic. Et jusqu’ici tenus à 98,0 points de moyenne par match. Loin des 117,8 unités que les hommes du Michigan alignaient en saison régulière.

Symbole de ces difficultés, Cade Cunningham enchaîne les pertes de balle. Après un match 3 à neuf turnovers, la 12e pire performances de l’histoire des playoffs, il a récidivé avec huit ballons perdus lors du Game 4. Des erreurs immédiatement sanctionnées par les Floridiens, qui inscrivaient 19 points sur pertes de balle dès la première mi-temps.

Cade Cunningham's last 3 games: 8 turnovers

9 turnovers

7 turnovers Joins James Harden as only players in NBA history with 7+ TOs in three straight playoff games. pic.twitter.com/h0UHLbchzd — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 28, 2026

Néanmoins, réduire les problèmes de Detroit à son seul meneur serait simpliste. L’association avec Ausar Thompson, Jalen Duren et Tobias Harris pose un réel problème de spacing. Résultat : lorsque Cade tente de percer la défense floridienne en allant au panier, ce sont trois ou quatre paires de bras qui se dressent devant lui.

Duncan Robinson est en capacité d’apporter du shoot mais il est ciblé en permanence par Paolo Banchero and Co de l’autre côté du terrain. JB Bickerstaff a donc décidé de le mettre sur le banc en fin de match, optant pour Caris LeVert ou Daniss Jenkins. Un choix hélas perdant puisque les Pistons n’ont inscrit que 36 points en seconde mi-temps.

PROFIL JOUEUR Cade CUNNINGHAM Poste(s): Meneur Taille: 198 cm Âge: 24 ans (25/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,3 #18 REB 5,6 #91 PD 9,8 #2

Les Pistons au bord du précipice

Avec cette nouvelle défaite, les coéquipiers d’Isaiah Stewart entrent dans une catégorie très fermée : celle des équipes à 60 victoires ou plus menées 3-1 dès le premier tour des playoffs. Seules deux équipes ont déjà connu ce sort, les Mavericks du MVP Dirk Nowitzki en 2007 face aux Warriors et les Spurs du trio Tim Duncan – Tony Parker – Manu Ginobili en 2011 contre Memphis. Toutes deux éliminées.

Pour éviter un scénario similaire, Detroit devra compter sur un réveil de ses stars. Malgré ses turnovers, Cade Cunningham reste le principal moteur offensif de son équipe avec 31 points et 8 passes de moyenne. Mais derrière lui, les lieutenants sont à la peine. A commencer par l’autre All-Star de l’équipe de Motor City, Jalen Duren. Transparent depuis le début de la série avec 9 points de moyenne, le musculeux big man laisse régulièrement sa place à un Isiah Stewart plus inspiré en sortie de banc.