ITW Matthew Strazel, à l’aube des playoffs d’EuroLeague : « Notre saison est plus que réussie »
Matthew Strazel a traversé une saison pas comme les autres avec l’AS Monaco. Entre turbulences en coulisses, enchaînement des matchs et exigences du très haut niveau, le meneur français a participé à maintenir le club au sommet. Sacré en Coupe de France et toujours en course en EuroLeague, il revient en détail sur cette année dense, ses ambitions et les incertitudes autour de son avenir.
Cette saison en Betclic ELITE, Strazel cumule 11,8 points, 2,7 rebonds et 5,3 passes de moyenne.
Crédit photo : Sébastien Grasset
Dans une saison marquée par les doutes mais aussi les résultats, Matthew Strazel incarne la capacité de Monaco à rester compétitif sur tous les tableaux. Leader du jeu monégasque, il a su répondre présent avec 11,8 points et 5,3 passes de moyenne en Betclic ELITE, tout en gardant une lecture lucide sur la situation de son équipe.
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