ITW Matthew Strazel, à l’aube des playoffs d’EuroLeague : « Notre saison est plus que réussie »

Matthew Strazel a traversé une saison pas comme les autres avec l’AS Monaco. Entre turbulences en coulisses, enchaînement des matchs et exigences du très haut niveau, le meneur français a participé à maintenir le club au sommet. Sacré en Coupe de France et toujours en course en EuroLeague, il revient en détail sur cette année dense, ses ambitions et les incertitudes autour de son avenir.