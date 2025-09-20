Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre

WNBA - Logique respectée pour le Phoenix Mercury de Monique Akoa-Makani, qui élimine les champions en titre du New-York Liberty lors du Match 3 décisif à domicile (79-73). Marine Johannès, qui pourrait quitter la franchise l'été prochain, n'est pas entrée en jeu.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre

L’impact d’Akoa-Makani va au-delà des stats

Crédit photo : © Rob Schumacher/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Les championnes en titre de WNBA étaient mal embarquées dans ces playoffs, le retournement de situation n’a pas eu lieu. Qu’une équipe titrée n’ait pas l’avantage du terrain en playoffs la saison suivante est déjà rare. Qu’elle soit éliminée dès le premier tour l’est encore plus. C’est pourtant ce qui vient d’arriver au New-York Liberty (5e), qui est tombé en trois manches face au Phoenix Mercury (4e). Le Match 3 a assez logiquement tourné en la faveur des joueuses de l’Arizona cette nuit (score final 79-73).

– 1er tour

Akoa-Makani au charbon en défense

Dans un match offensif mais très haché avec beaucoup de coups échangés, le Mercury a montré qu’il était la meilleure équipe des deux. Dès le début, les coéquipières du fantastique duo Alyssa Thomas (20 points, 11 rebonds, 11 passes décisives) et Satou Sabally (23 points, 12 rebonds) ont pris les devants. Notamment grâce à une meilleure adresse à 3-points (9/24, 37,5%).

Une attaque fluide illustrée par la franco-camerounaise Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans), toujours disposée à faire l’extra-pass. Meneuse titulaire, joueuse de l’ombre mais si importante dans le collectif, elle n’a pris que 4 tirs en 24 minutes. Pour une ligne statistique finale de 4 points à 2/4 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception. Son scoring plus faible que pendant la saison régulière s’explique aussi par la mission défensive qui lui a été attribuée, qui lui a pris son énergie.

Monique AKOA-MAKANI
Monique AKOA-MAKANI
4
PTS
3
REB
3
PDE
Logo WNBA
PHO
79 73
NYL

Encore cette nuit, elle a réussi à limiter Sabrina Ionescu à 8/19 aux tirs (22 points), en se battant au-dessus de chaque écran. La sniper new-yorkaise n’a tiré qu’à 34% (dont 21,9% à 3-points) sur cette série, en grande partie à cause d’elle. Sur ce Match 3, c’est Brianna Stewart qui a été au four et au moulin pour tenter de maintenir à flot son équipe, avec 30 points et 9 rebonds. Alors même qu’elle jouait avec une entorse au genou.

Johannès toujours clouée sur le banc

Côté new-yorkais, Marine Johannès (1,78 m, 30 ans) n’a une nouvelle fois pas vu le parquet. Écartée d’une rotation réduite à 7 joueuses, il n’y a pas eu de miracle sur ce dernier match. Les deux titulaires sur les lignes arrières (Ionescu et Natasha Cloud) ont en effet joué 37 et 35 minutes, ne lui laissant que de place. Le Liberty ayant pourtant la pire adresse à 3-points de ces playoffs (25,3%), une sniper de plus aurait pu être bénéfique.

Mais la timidité et le manque d’impact des deux côtés du terrain de Johannès ont été soulignées par sa coach Sandy Brondello. Le coaching de cette dernière dans cette élimination précoce est mis en cause par les fans, au vu de la qualité de l’effectif. Quant à Johannès, elle va désormais se tourner vers sa saison en Europe avec Galatasaray. Elle a peut-être porté pour la dernière fois le maillot de New-York, vu qu’elle sera agent libre cet été à la fin de son son contrat rookie.

Les playoffs WNBA vont suivre leur cours, avec une dernière représente française avec Akoa-Makani. Son équipe du Phoenix Mercury (4e) aura très fort à faire face à la meilleure équipe de la saison, les Minnesota Lynx (1e), tombeuses de Golden State et de ses trois Françaises au premier tour. De l’autre côté du tableau, les Las Vegas Aces (2e) affronteront l’Indiana Fever (6e), vainqueur surprise d’Atlanta. Les demi-finales se joueront au meilleur des 5 matchs, et la grande finale au meilleur des 7.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La SuperCoupe LNB 2025 se joue à Roland Garros
Betclic ELITE
00h00Où et comment regarder la Supercoupe LNB 2025 : le programme TV des demi-finales
Betclic ELITE
00h00Officiel – Jordan Loyd quitte Monaco : « C’était une expérience incroyable »
WNBA
00h00Le Mercury de Monique Akoa-Makani élimine le Liberty de Marine Johannès, champion en titre
Espoirs ELITE
00h00L’équipe Espoirs de l’ASVEL engage un international congolais
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais évite le piège tendu par le promu Challans
Ricky Rubio dans les tribunes de Monaco pour le match de playoffs d'EuroLeague contre Barcelone
Liga Endesa
00h00Ricky Rubio dénonce l’utilisation des très jeunes joueurs au niveau professionnel : « Cela ressemble à de l’exploitation »
Jeremiah Hill et l'Elan Chalon lancent leur saison ce samedi 20 septembre, en BCL
Basketball Champions League
00h00Chalon démarre sa saison en Bulgarie face au Fribourg Olympic Basket
Le Paris Basketball avait reçu l'AS Monaco à Roland Garros en début de saison 2022-2023
Betclic ELITE
00h00SuperCoupe LNB 2025 : Roland-Garros accueille Paris, Monaco, Le Mans et Boulazac
Dylan Affo Mama et Roanne ont pris leur revanche sur Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Quimper, Antibes et Orléans démarrent à l’extérieur, Roanne et Blois s’imposent à domicile
de colo euroleague
Betclic Élite
00h00ITW Nando De Colo, à l’aube de sa 20e saison professionnelle : « Il y a de fortes chances que ce soit ma dernière »
1 / 0
Livenews NBA
Kevin Durant veut aller chercher une médaille d'or à domicile
NBA
00h00Kevin Durant vise les Jeux olympiques 2028 pour une cinquième médaille d’or
NBA
00h00Trop de promesses, pas encore de consécration : le retour frustrant des Knicks au sommet
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
1 / 0