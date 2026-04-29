Dos au mur après trois défaites consécutives et une série à 3-1 en faveur de Boston, les 76ers ont produit leur meilleure prestation de ces playoffs face aux Celtics. Mardi soir au TD Garden, Philadelphie s’est imposé 113 à 97 pour réduire l’écart à 3-2 et forcer un Game 6 jeudi à domicile.

Embiid, deux semaines après une appendicectomie, régale au poste bas

La question ne se posait plus de savoir si Joel Embiid jouerait, mais jusqu’où il pourrait aller. La réponse a été sans appel. Pour son deuxième match seulement depuis son opération d’urgence, le pivot des 76ers a pris en main la rencontre avec une autorité technique remarquable : 13 points au deuxième quart, 10 au troisième, des fadeaways, des attaques en mid-range, et une domination systématique au poste bas face aux pivots adverses — Vucevic, Queta et Garza tour à tour débordés en un contre un.

Une grimace et une légère boiterie au troisième quart ont brièvement inquiété, mais Embiid est revenu sur le parquet sans ralentir son rythme. Sa ligne finale — 33 points et 8 passes — illustre à la fois sa capacité à scorer et à impliquer ses coéquipiers dans les moments décisifs.

Tyrese Maxey a complété le tableau avec 25 points et 10 rebonds, apportant notamment du danger à 3-points pour espacer le jeu et faciliter les entrées de balle d’Embiid. Paul George, lui, a posé les bases d’un bon match dès l’entame avec 16 points, 9 rebonds et 7 passes.

Une résilience collective face à un déficit de 13 points

Le scénario n’était pourtant pas idéal. Les Boston Celtics ont pris un avantage de 13 points au troisième quart, semblant reprendre la main sur une série qu’ils contrôlaient depuis le Game 3. Mais Philadelphie a répondu par un collectif soudé, défensivement sérieux dès le début de match — Boston n’inscrivant que 6 points en six minutes — et offensivement diversifié.

Quentin Grimes a apporté 18 points précieux depuis le banc (5/8 au tir), tandis que VJ Edgecombe, muet à 3-points lors des deux matchs précédents (0/11), a retrouvé son adresse au bon moment. Ce type de contribution périphérique est exactement ce que Nick Nurse réclamait avant le match, insistant sur « l’effort » et la nécessité de « grinder ».

Du côté de Boston, Jayson Tatum a terminé avec 24 points et 16 rebonds, Jaylen Brown avec 22 points. Mais les Celtics ont raté 11 de leurs 12 premiers tirs à 3-points, une inefficacité qui a plombé leur dynamique offensive et empêché tout retour après le passage en force des 76ers.

La série reste à l’avantage du deuxième seed de la conférence Est, mais l’élan psychologique a changé de camp. Philadelphie, septième seed, a prouvé qu’il pouvait gagner sur le parquet adverse. Le Game 6, jeudi soir à la Wells Fargo Arena, dira si cette résistance est durable ou simplement un sursis.