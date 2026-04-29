Au Madison Square Garden,

New York mène de nouveau dans le premier tour qui les oppose à Atlanta. Ce mardi soir au Madison Square Garden, les joueurs de Mike Brown ont mené de bout en bout pour l’emporter dans ce match 5 et mener désormais 3 victoires à 2. Comme l’un de ses compatriotes des Knicks, Mohamed Diawara, Zaccharie Risacher (2,05 m, 21 ans) est resté cloué sur le banc comme il en a désormais l’habitude dans ces playoffs NBA 2026. En revanche, Pacôme Dadiet a joué en toute fin de rencontre alors que le match était plié.

Jalen Brunson puissance 39

Plus durs, plus expérimentés, les Knicks ont rapidement fait l’écart en s’appuyant sur leur duo star Jalen Brunson – Karl-Anthony Towns. Le premier a planté pas moins de 39 points à 15/23 aux tirs en plus de 8 passes décisives quand le deuxième a encore été très complet (16 points à 5/7, 14 rebonds et 6 passes décisives).

39 FOR BRUNSON POWERS KNICKS TO 3-2 SERIES LEAD. AN ABSOLUTELY STAR-STUDDED MSG CROWD SHOWS THEIR LOVE 🤩 pic.twitter.com/pVR5C9z5aa — NBA (@NBA) April 29, 2026

Dès la fin du premier quart-temps, les locaux menaient 35 à 22. Jamais les Hawks, tenus à 45% de réussite aux tirs et 10 balles perdues, ne se sont rapprochés.

Malgré l’écart conséquent, Quin Snyder n’a pas ouvert son banc pour autant et Risacher est ainsi resté les 48 minutes sur le banc. Menés 3 victoires à 2, les Hawks vont devoir rester en vie dans la série lors du match 6, pour leur retour en Géorgie. Mais il va falloir renverser la table pour stopper la dynamique des Knicks. Tout n’est pas joué mais la tâche s’est compliquée pour Atlanta.