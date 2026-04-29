Un sixième contre pour la route sur un adversaire francophone (Toumani Camara) à deux minutes du terme, des poings boxés sur le torse, des grands sourires échangés avec ses coéquipiers sous les yeux emplis de fierté de son père : et voilà comment Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a mis le couvercle sur cette série Spurs-Blazers, la première gagnée par la franchise texane en playoffs depuis… 2017.

Le score final est sans équivoque (4-1), et même plus sévère que ce qu’on aurait pu croire quand la santé du géant tricolore était en question à cause de sa commotion cérébrale. Finalement, ses coéquipiers ont assuré pendant son seul match d’absence (Game 3), et les deux suivants ont été gérés sans vraiment forcer leur talent.

Après avoir remporté les deux matchs au Moda Center de Portland, le plus dur était fait. Dans ces conditions où le score d’une série est à 3-1, l’historique est clair : l’équipe qui mène se qualifie au tour suivant dans 96% des cas. Les Spurs n’y ont pas fait exception. De retour devant leurs fans, ils ont réussi un 12-2 dès l’entame de match, notamment sous l’impulsion du sniper Julian Champagnie (19 points, 7 rebonds).

Rapidement, l’écart est monté au-dessus des 20 points, et même jusqu’à +28 juste avant la mi-temps. Une avance qu’ils n’ont plus jamais lâchée du match, à part un petit coup de frayeur en fin de quatrième quart-temps, heureusement sans conséquence.

Wembanyama en gros double-double

Quant à Wembanyama, il s’est principalement concentré sur les tâches défensives, et n’a rien forcé en attaque. Il n’a d’ailleurs pris que 7 tirs, son plus faible total depuis quasiment deux mois (hors Game 2 avec sa commotion cérébrale). Ce qui ne l’a pas empêché de dominer : 17 points à 5/7 aux tirs, 14 rebonds, 3 passes décisives et 6 contres en 34 minutes. L’alien français est le premier joueur à enchaîner deux matchs consécutifs de playoffs avec minimum 10 rebonds et 6 contres depuis… Hakeem Olajuwon en 1997.

Et ce malgré des Blazers qui ont été très physiques avec lui, en lui infligeant des coups d’épaule, des pressions avec des mains et des bras partout, des tentatives de déstabilisation… Sur l’ensemble de la série, il s’est retrouvé beaucoup de fois au sol. Ce qui ne l’empêche pas d’être le MVP de la série, si un devait être désigné.

Il a en tout cas apprécié cette première expérience de playoffs, comme expliqué en conférence de presse : « C’est un sentiment différent de gagner quelqu’un et de mettre fin à leur saison, et aussi d’affronter la même équipe encore et encore. Mais on est tous des compétiteurs, donc ce n’est que du fun… J’ai encore faim pour de meilleurs match-ups. »

Sur ce Match 5, les Spurs ont tout de même pu compter sur un De’Aaron Fox qui a retrouvé ses gênes clutch (21 points, 9 passes décisives), et un super Dylan Harper en sortie de banc (17 points). De bonne augure pour la suite, alors que les attendent les vainqueurs d’une série encore plus physique, entre les Timberwolves et les Nuggets (3-2 pour l’instant).

Victor Wembanyama tonight • 17 points

• 14 rebounds

• 6 BLOCKS (!!!)

• 3 assists

• 5/7 FG pic.twitter.com/LO5Qru8GZQ — Bala (@BalaPattySZN) April 29, 2026

Les Blazers en vacances

Quant aux Blazers, c’est donc une élimination en cinq matchs, avec un écart moyen de 12 points. Qualifiés au premier tour en sortant du play-in, ils n’avaient tout simplement pas les solutions offensives pour rivaliser avec une équipe si bien huilée comme San Antonio. On peut noter une dépendance à Deni Avdija, meilleur marqueur de l’équipe dans trois des cinq matchs. Sur ce match 5, le coach Tiago Splitter a tenté des ajustements, comme les entrées du spécialiste défensif Matisse Thybulle, du shooteur tchèque Vit Krejci ou du… Français Sidy Cissoko (1,98 m, 22 ans) dès le premier quart-temps.

Le natif de l’Essonne, pas du tout utilisé jusque-là, a d’ailleurs réussi son meilleur match en playoffs, avec 11 points à 4/6 aux tirs, 4 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes, pour le meilleur plus/minus des Blazers (+9). Son équipe a intenté un come-back en fin de match sous son impulsion, après notamment un poster sur… Victor Wembanyama. Mais cela n’aura pas suffi.

Fin de saison pour les Blazers, qui pourront compter sur le retour de Damian Lillard à la rentrée. Reste à voir si Tiago Splitter sera toujours le coach au vu des coupes budgétaires du nouveau propriétaire, et si Sidy Cissoko sera toujours dans l’effectif, alors que sa saison 2026/27 ne sera garantie qu’à la mi-juillet.