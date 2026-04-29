Lessort et le Panathinaïkos commencent fort les playoffs, le Fener’ récupère De Colo pour dominer Kaunas et Francisco
EuroLeague - Lessort, Francisco et De Colo ont tous foulé les parquets des playoffs EuroLeague ce 28 avril 2026. Le pivot français a contribué à la victoire du Panathinaikos à Valencia, tandis que Fenerbahçe a dominé Zalgiris, avec un Francisco en difficulté et un De Colo de retour de blessure.
Mathias Lessort et le Panathinaïkos Athènes ont repris l’avantage du terrain sur Valence en s’imposant dans le match 1 du quart de finale des playoffs
Crédit photo : EuroLeague
Outre la facile victoire de l’Olympiakos face à Monaco, la première journée des playoffs d’EuroLeague a livré deux rencontres à fort enjeu, avec plusieurs Français impliqués des deux côtés du tableau. Résultats contrastés pour nos représentants, dans des contextes tactiques très différents.
Lessort et le Panathinaikos volent le match 1 à Valence
À la Roig Arena, le Panathinaikos a arraché une victoire étriquée 68-67 face à Valence dans un match âpre et défensif. Mathias Lessort a signé une performance solide : 12 points et 7 rebonds pour 19 d’évaluation, avec l’intensité physique qui caractérise son jeu. Le pivot français a maintenu la pression dans la raquette tout au long de la rencontre, contribuant à contenir les velléités offensives de l’équipe espagnole.
C’est finalement Kendrick Nunn qui a endossé le costume de héros, avec 21 points dont 14 inscrits dès le premier quart. L’arrière américain a transformé son second lancer franc dans les dernières secondes pour offrir la victoire aux Grecs, après avoir manqué le premier.
Après le match, Lessort a tenu à relativiser l’importance de ce succès :
« C’était un match très difficile, c’est ce qu’on attendait. Ça va être une série difficile. On a fait une partie du travail mais ça ne veut rien dire. On avait l’avantage du terrain les deux dernières années, on a perdu le premier match et on a quand même atteint la Final Four. Donc Valencia est dans la même position. C’est important de gagner le premier, mais c’est le premier à trois (victoires). »
Une lecture lucide, qui témoigne de l’expérience accumulée par le Français dans les grands rendez-vous européens.
Biberovic domine le Zalgiris, De Colo fait son retour, Francisco en souffrance au tir
À Istanbul, le Fenerbahçe a pris le large d’entrée face à Zalgiris pour s’imposer 89-78, avec une première mi-temps de haute tenue (47-29 à la pause). Le champion en titre de l’EuroLeague a répondu avec autorité à une équipe lituanienne qui lui avait pourtant infligé deux défaites en saison régulière, dont une à domicile (82-92).
L’homme du match côté turc est sans conteste Tarik Biberovic, auteur de 26 points à égalité avec son meilleur total en carrière. L’ailier a été dévastateur à 3-points, terminant à 6 sur 8 depuis la longue distance, dont un 5 sur 5 en première mi-temps pour 17 points à la pause. Wade Baldwin (17 points, 5 rebonds) et Nicolo Melli (13 points, 5 rebonds) ont complété un cinq majeur très complet.
Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a lui effectué son retour à la compétition après un mois d’absence sur blessure. Le meneur/arrière français n’a inscrit que 4 points, mais sa présence sur le parquet représente déjà un signal fort pour la suite de la série.
En face, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a vécu une soirée difficile : 15 points au compteur, mais seulement 3 réussites sur 12 tentatives au tir. Une inefficacité qui illustre les difficultés collectives de Zalgiris, malgré les 24 points du Nigel Williams-Goss et les 19 points de Moses Wright. Les Lituaniens ont bien réduit l’écart en troisième quart (51-45), sans jamais réussir à inverser la tendance.
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
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