Outre la facile victoire de l’Olympiakos face à Monaco, la première journée des playoffs d’EuroLeague a livré deux rencontres à fort enjeu, avec plusieurs Français impliqués des deux côtés du tableau. Résultats contrastés pour nos représentants, dans des contextes tactiques très différents.

Lessort et le Panathinaikos volent le match 1 à Valence

À la Roig Arena, le Panathinaikos a arraché une victoire étriquée 68-67 face à Valence dans un match âpre et défensif. Mathias Lessort a signé une performance solide : 12 points et 7 rebonds pour 19 d’évaluation, avec l’intensité physique qui caractérise son jeu. Le pivot français a maintenu la pression dans la raquette tout au long de la rencontre, contribuant à contenir les velléités offensives de l’équipe espagnole.

C’est finalement Kendrick Nunn qui a endossé le costume de héros, avec 21 points dont 14 inscrits dès le premier quart. L’arrière américain a transformé son second lancer franc dans les dernières secondes pour offrir la victoire aux Grecs, après avoir manqué le premier.

Mathias Lessort tonight vs Valencia: 12 PTS

8.9 PPG (season average)https://t.co/O87nPev8Kl Panathinaikos are 4-0 when Mathias Lessort is scoring 10+ points. pic.twitter.com/TvWo5lablZ — Givemestats.com (@iamgivemestats) April 28, 2026

Après le match, Lessort a tenu à relativiser l’importance de ce succès :

« C’était un match très difficile, c’est ce qu’on attendait. Ça va être une série difficile. On a fait une partie du travail mais ça ne veut rien dire. On avait l’avantage du terrain les deux dernières années, on a perdu le premier match et on a quand même atteint la Final Four. Donc Valencia est dans la même position. C’est important de gagner le premier, mais c’est le premier à trois (victoires). »

Une lecture lucide, qui témoigne de l’expérience accumulée par le Français dans les grands rendez-vous européens.

Biberovic domine le Zalgiris, De Colo fait son retour, Francisco en souffrance au tir

À Istanbul, le Fenerbahçe a pris le large d’entrée face à Zalgiris pour s’imposer 89-78, avec une première mi-temps de haute tenue (47-29 à la pause). Le champion en titre de l’EuroLeague a répondu avec autorité à une équipe lituanienne qui lui avait pourtant infligé deux défaites en saison régulière, dont une à domicile (82-92).

L’homme du match côté turc est sans conteste Tarik Biberovic, auteur de 26 points à égalité avec son meilleur total en carrière. L’ailier a été dévastateur à 3-points, terminant à 6 sur 8 depuis la longue distance, dont un 5 sur 5 en première mi-temps pour 17 points à la pause. Wade Baldwin (17 points, 5 rebonds) et Nicolo Melli (13 points, 5 rebonds) ont complété un cinq majeur très complet.

Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) a lui effectué son retour à la compétition après un mois d’absence sur blessure. Le meneur/arrière français n’a inscrit que 4 points, mais sa présence sur le parquet représente déjà un signal fort pour la suite de la série.

En face, Sylvain Francisco (1,85 m, 28 ans) a vécu une soirée difficile : 15 points au compteur, mais seulement 3 réussites sur 12 tentatives au tir. Une inefficacité qui illustre les difficultés collectives de Zalgiris, malgré les 24 points du Nigel Williams-Goss et les 19 points de Moses Wright. Les Lituaniens ont bien réduit l’écart en troisième quart (51-45), sans jamais réussir à inverser la tendance.