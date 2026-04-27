Les Rockets ont évité l’humiliation d’un sweep en s’imposant largement 115-96 face aux Lakers lors du Game 4 de leur série du premier tour. Menés 3-0, les Texans ont livré la meilleure performance de la série pour maintenir leurs espoirs en vie.

Amen Thompson a mené la charge offensive avec 23 points et 7 passes décisives, soutenu par Tari Eason (20 points, 8 rebonds, 5 interceptions). L’ensemble du cinq majeur de Houston a marqué au moins 16 points, avec Alperen Sengun (19 points), Reed Sheppard (17 points) et Jabari Smith Jr. (16 points).

Une défense de Houston qui a étouffé L.A.

La clé de cette victoire réside dans l’intensité défensive déployée par les hommes d’Ime Udoka. Les locaux ont provoqué 23 pertes de balle, limitant drastiquement l’efficacité offensive des Lakers. LeBron James, auteur de performances remarquables lors des trois premiers matchs (19, 28 et 29 points), n’a inscrit que 10 points à 2/9 au tir avec 8 ballons perdus.

L’adresse à 3-points, point fort des coéquipiers du King dans cette série avec 46% de réussite sur les trois premiers matchs, s’est complètement tarie. Los Angeles n’a converti que 5 tentatives sur 22 derrière l’arc, James ratant ses 3 tentatives à longue distance.

La soirée des Californiens s’est encore compliquée avec l’expulsion de Deandre Ayton au troisième quart-temps. Auteur de 19 points et 10 rebonds, le pivot a été sanctionné d’une faute flagrante 2 pour un coup de coude sur Alperen Sengun. L’arbitre a jugé le contact « inutile et excessif », privant les visiteurs de leur meilleur joueur offensif du match.

Les Rockets ont pris le contrôle définitif au retour des vestiaires avec un 12-4 d’entrée de troisième quart-temps, portant leur avance à 68-51. Reed Sheppard a été particulièrement précieux dans cette séquence avec deux 3-points, se rachetant après les critiques du Game 3.

Houston reste privé de Kevin Durant pour un troisième match consécutif, touché à la cheville gauche après avoir manqué le Game 1 pour une blessure au genou. Le Game 5 aura lieu mercredi soir à Los Angeles, où les Lakers tenteront de conclure la série. Austin Reaves demeure également incertain, toujours gêné par une élongation à l’oblique gauche.