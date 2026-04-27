Un triplé pour Marième Badiane, couronnée championne d’Italie avec Schio
Le triplé pour Schio
Au bord du gouffre…
Après vingt-quatre succès consécutifs en championnat domestique, la première défaite de la saison est tombée au pire moment : à domicile, lors du match 1 de la finale face à Venise. Un revers (60-71) qui offrait aux Vénitiennes l’avantage du terrain et une occasion de décrocher le titre. La réaction de Schio a été immédiate. Dès le match 2 disputé à l’extérieur, les coéquipières de Marième Badiane ont remis les pendules à l’heure avec une victoire sans appel (74-53), effaçant la frayeur et relançant la série.
La belle, disputée ce dimanche soir, a confirmé la supériorité collective des championnes en titre. Schio a maintenu Venise à distance constante, ne la laissant jamais revenir à moins d’une dizaine de points, pour au final s’imposer 70-64 et offrir à ses supporters le 14e titre de champion d’Italie de l’histoire du club.
Badiane, une finale en deux temps
Peu sollicitée lors des deux premiers actes, six puis sept minutes de jeu, Marième Badiane (1,90 m, 31 ans) a profité de la belle pour exister davantage. Quinze minutes sur le parquet, 5 points et 4 rebonds : une contribution modeste en chiffres, mais symboliquement forte pour l’intérieure en sortie de banc.
Arrivée à Schio l’été dernier après un bref passage à Minnesota en WNBA, la native de Brest s’est fondue dans la rotation du club lombard. Sur l’ensemble de la Lega A, elle a compilé 7,4 points et 6,2 rebonds en à peine seize minutes de moyenne. Une saison cohérente, au sein d’un collectif bien rodé n’ayant connu qu’une seule défaite.
Quatre titres nationaux dans trois pays
Ce Scudetto n’est pas le premier grand titre de Marième Badiane, loin de là. Passée par l’ASVEL, elle avait décroché le championnat de France avec le club lyonnais en 2019. Recrutée ensuite par le Fenerbahçe Istanbul, elle y avait remporté deux titres consécutifs de championne de Turquie en 2024 et 2025. Quatre couronnes nationales dans trois pays différents : c’est le palmarès que l’internationale française peut désormais afficher, sans oublier l’EuroLeague remportée en 2024.
Sottana, une légende raccroche en beauté
Ce sacre sonne aussi comme un adieu. La capitaine du Famila Schio, Giorgia Sottana (1,75 m, 37 ans), tire sa révérence après une carrière exceptionnelle. Passée par Lattes Montpellier, le Fenerbahçe et Charleville-Mézières, l’arrière italienne a fait de Schio le centre de gravité de sa vie de joueuse, totalisant onze saisons au club. Elle termine avec un 9 titre personnel de championne d’Italie, le détail de son palmarès complet avance donc à 33 trophées. Internationale italienne de longue date, elle s’en va la tête haute, les deux points décisifs de la belle inscrits depuis la ligne des lancers francs.
👏 IL RITIRO DI UNA LEGGENDA
• 9 Scudetti
• 9 Supercoppe
• 12 Coppe Italia
Giorgia Sottana si ritira alzando al cielo il 9° tricolore di una carriera incredibile (il 14° di Schio). Sono 33 i trofei totali. 140 partite con la maglia Azzurra.
Giù il cappello per una leggenda. pic.twitter.com/a597hNQ7TD
— Pianeta_Basket (@PianetaBasketIT) April 26, 2026
Commentaires