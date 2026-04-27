Au bord du gouffre…

Après vingt-quatre succès consécutifs en championnat domestique, la première défaite de la saison est tombée au pire moment : à domicile, lors du match 1 de la finale face à Venise. Un revers (60-71) qui offrait aux Vénitiennes l’avantage du terrain et une occasion de décrocher le titre. La réaction de Schio a été immédiate. Dès le match 2 disputé à l’extérieur, les coéquipières de Marième Badiane ont remis les pendules à l’heure avec une victoire sans appel (74-53), effaçant la frayeur et relançant la série.

La belle, disputée ce dimanche soir, a confirmé la supériorité collective des championnes en titre. Schio a maintenu Venise à distance constante, ne la laissant jamais revenir à moins d’une dizaine de points, pour au final s’imposer 70-64 et offrir à ses supporters le 14e titre de champion d’Italie de l’histoire du club.