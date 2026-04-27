LeBron James repousse une nouvelle fois les limites des records NBA !

Dans une soirée pourtant frustrante sur le plan collectif, LeBron James a une nouvelle fois marqué l’histoire de la NBA. À 41 ans, l’ailier des Lakers est devenu le premier joueur à atteindre les 3 000 tirs réussis en playoffs, une marque qui, comme souvent avec LeBron, sembait inatteignable.

Per Lakers: With his second field goal tonight at Houston, LeBron James recorded his 3,000th career playoff field goal, becoming the first player in NBA history to reach the mark.

1. LeBron James (3,000)

2. Kareem Abdul-Jabbar (2,356)

3. Michael Jordan (2,188) pic.twitter.com/9bzF4HQ0G0 — Ryan Ward (@RyanWardLA) April 27, 2026

LeBron James atteint un cap historique supplémentaire

Avec seulement 10 points à 2 sur 9 au shoot, ce match face aux Rockets ne restera pas comme une référence dans la carrière du quadruple champion NBA. Néanmoins, ces deux petits paniers inscrits ont suffi au premier choix de la draft 2003 pour atteindre un cap encore jamais atteint dans l’histoire des Playoffs. Sa performance très décevante pour ses standards occultera sûrement cette statistique, mais n’enlève en rien l’exploit exceptionnel qu’elle représente.

Ce nouveau jalon illustre surtout l’écart abyssal qui le sépare de ses poursuivants. Michael Jordan pointe à plus de 650 unités derrière, tandis que Kareem Abdul-Jabbar accuse un retard encore plus conséquent.

PROFIL JOUEUR LeBron JAMES Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 41 ans (30/12/1984) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 20,9 #34 REB 6,3 #71 PD 7,3 #12

Cette statistique se perd dans les innombrables records détenus par LBJ en Playoffs. Déjà scoreur le plus prolifique en Playoffs (plus de 8 300 inscrits), le père de Bronny James, domine également de nombreuses autres catégories statistiques majeures, preuve d’une longévité et d’une régularité sans équivalent.

Une longévité exceptionnelle

Ce cap symbolique vient récompenser plus de deux décennies au plus haut niveau. En l’absence de Luka Doncic et Austin Reaves toujours blessés, Los Angeles domine largement Houston. Le rôle de Bron-Bron s’était réduit en saison régulière pour laisser la place aux deux arrières mais depuis avril, LeBron a repris les clés de l’attaque avec autorité.

Face aux Rockets, LeBron James prouve qu’à 41 ans, le joueur des Los Angeles Lakers peut encore être le leader d’une équipe compétitive. Sur les trois premiers matchs de cette série, King James tourne à 25 points, 9,6 rebonds et 8,6 passes décisives en plus de 40 minutes de moyenne.

LEBRON JAMES TIES THE GAME AT 101 🤯 13.1 SECONDS TO GO ON PRIME. pic.twitter.com/V5LqcXlt7I — NBA (@NBA) April 25, 2026

Tout comme le palier historique des 40 000 points en saison régulière, ce cap des 3 000 paniers inscrits semble intouchable.

Si les Lakers parviennent à prolonger leur parcours en playoffs, LeBron James serait certain de franchir la barre des 300 matchs disputés en postseason. Une performance qui donne le vertige. Pour l’égaler, il faudrait enchaîner environ 15 matchs de playoffs par saison pendant 20 ans. Un scénario quasiment irréaliste, à l’image de la carrière du natif d’Akron.