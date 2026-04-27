De retour après une commotion cérébrale qui l’a privé de la moitié du Match 2 puis du Match 3, Victor Wembanyama a vécu une rencontre en deux temps à Portland.

D’abord une première mi-temps, à l’image de son équipe, renvoyée jusqu’à -18, où il n’était pas spécialement percutant, privé d’accès à la raquette, empilant les choix douteux aux tirs (4/12). Puis une deuxième période, où son impact a été phénoménal : 100% aux shoots, une dissuasion phénoménale, une domination totale des deux côtés du parquet.

Au total, Wemby a donc bouclé son deuxième vrai match de playoffs avec 27 points à 9/17, 11 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 7 contres en 34 minutes.