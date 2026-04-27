À six journées du terme de la saison régulière de Liga Endesa, Grenade s’accroche à un mince espoir. Dans un Palacio de Deportes en feu, la lanterne rouge du championnat espagnol a battu son concurrent direct, Andorre (89-86), lors d’un final à couper le souffle, dans ce qui ressemblait à un duel match de la peur.

Une cinquième victoire de la saison, précieuse, mais qui ne change pas fondamentalement une équation sévère. Mehdy Ngouama, Jonathan Rousselle et William Howard ont brillé pour les leurs, mais l’équipe d’Andalousie paie aujourd’hui le prix d’un exercice raté.

Le trio français tient son rôle

Dans cette rencontre à très haute tension, les trois Français du Coviran ont répondu présents. Titulaire, Mehdy Ngouama a compilé 11 points et s’est montré actif dans les deux sens du terrain, malgré une sortie sur blessure en troisième quart-temps qui a perturbé le collectif andalou. S’il était touché à la cheville, son entraîneur Arturo Ruiz s’est voulu rassurant, indiquant que c’était « moins grave que ça en avait l’air ».

Jonathan Rousselle, entré en jeu dès le début du deuxième quart, a fini à 12 points à 4/7, 4 rebonds et 1 passe décisive.

Enfin, William Howard a été particulièrement complet en sortie de banc avec 8 points à 4/7 et 6 rebonds en 17 minutes.

En face, Yves Pons a signé 12 points à 4/7 et 7 rebonds en 25 minutes pour Andorre, mais cela n’a pas suffi à empêcher la défaite d’un MoraBanc qui a laissé filer une opportunité en or dans la lutte pour le maintien.

Soulagement pour Gran Canaria

D’autant plus dommageable pour Andorre que le club de la Principauté est désormais relégable, suite à la victoire de Gran Canaria contre Gérone (100-90). Un succès qui fait le plus grand bien aux coéquipiers d’Andrew Albicy (5 points à 1/3 et 6 passes décisives) et Pierre Pelos (12 points à 4/8, 6 rebonds et 2 passes décisives), désormais une longueur au-dessus de la zone rouge.

Le finaliste de l’EuroCup 2025 n’est pas encore sauvé, mais la catastrophe industrielle s’éloigne, au détriment d’Yves Pons et Andorre… Avant de battre Gérone, Gran Canaria restait sur dix revers de rang, dont huit en Liga Endesa…