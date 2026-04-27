Transféré en cours de saison, Jonathan Kuminga semble enfin trouver sa place loin des Warriors. Désormais utilisé comme sixième homme de luxe par les Hawks, l’ailier congolais franchit un cap en plein cœur des playoffs NBA. Au point de relancer les débats sur son utilisation passée en Californie.

Une montée en puissance qui interpelle

Face aux Knicks, Jonathan Kuminga s’impose progressivement comme un élément clé dans la rotation d’Atlanta. Après quatre matchs dans cette série du premier tour, le natif de Goma tourne à 14,5 points de moyenne tout en apportant une vraie intensité défensive. Utilisé en sortie de banc par Quin Snyder, il a notamment été chargé de défendre sur Karl-Anthony Towns sur de longues séquences, preuve de la confiance accordée par son coach.

Jonathan Kuminga’s last 2 games in the PLAYOFFS vs the Knicks: 21 PTS — 4 REB — 9/14 FGM

19 PTS — 4 REB — 7/12 FGM This is the guy Steve Kerr wouldn’t play 😭 pic.twitter.com/JqFpUVV4JP — Hater Report (@HaterReport) April 24, 2026

Certes, son match 4 a été plus compliqué (10 points à 3/10 au tir dans une lourde défaite), mais l’essentiel est ailleurs : Jonathan Kuminga semble enfin exploité dans un rôle clair, en phase avec ses qualités athlétiques et sa polyvalence.

« Quelqu’un doit être viré ! »

Cette montée en puissance n’a pas échappé à l’ancien champion NBA sous le maillot des Celtics Kendrick Perkins, qui a vivement critiqué la gestion du dossier Kuminga par Golden State. Lors de son podcast Perk Unplugged, l’ancien pivot a pointé du doigt le manque de vision de Steve Kerr concernant l’ancien du G-League Ignite.

« Il ne voulait pas le voir. Il était dans le déni, mais Stephen Curry l’avait vu. Draymond Green l’avait vu. Jimmy Butler l’avait vu. Mais toi, non ? Un joueur drafté à la loterie, qui a progressé chaque année.. et tu choisis Podziemski plutôt que Jonathan Kuminga ? »

Perkins allait même plus loin, en rappelant l’impact ponctuel de JK lors du titre remporté par Golden State en 2022, tout en soulignant son potentiel encore largement inexploité.

« C’est l’un des joueurs les plus athlétiques et polyvalents, avec un plafond énorme. Et maintenant, il brille sur la plus grande scène qui soit. Quelqu’un à Golden State doit être viré ! »

PROFIL JOUEUR Jonathan KUMINGA Poste(s): Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 23 ans (06/10/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 12,4 #146 REB 5,4 #108 PD 2,1 #221

Le cas Kuminga illustre à lui seul les difficultés des Dubs à se réinventer autour de leur noyau historique. Incapables d’offrir à Stephen Curry le supporting cast nécessaire pour tenter de ravir un ultime sacre avant de raccrocher les baskets pour de bon.

Alors que le Congolais s’épanouit à Atlanta dans un contexte plus adapté, la franchise californienne pourrait bien regretter de ne pas avoir su exploiter pleinement un talent qu’elle avait pourtant sélectionné en 7e position lors de la Draft NBA 2021.