Après avoir vécu chacun de leur côté une première saison NCAA à Long Beach et Florida State, Léopold Levillain (2,02 m, 21 ans) et Thomas Bassong (2,00 m, 19 ans) vont changer d’établissement universitaire pour la saison 2026/27.

L’ancien intérieur de Cholet Basket va quitter les plages de la Californie pour le désert de Las Cruces. Léopold Levillain s’est engagé en faveur de New Mexico, où il tentera de monter en puissance par rapport à son exercice avec Long Beach (4,8 points à 57%, 5 rebonds et 1 passe décisive).

Une belle opportunité de poursuivre son rêve américain. « Même pour zéro dollar, j’y serai allé », disait-il au printemps à Ouest France. « Dans mon parcours un peu atypique, c’était l’opportunité parfaite pour continuer de me développer, individuellement, d’essayer de gommer quelques lacunes que je pouvais avoir. Je ne pouvais pas faire de meilleur choix pour ma carrière. Je ne regrette pas du tout, au contraire. Je savais que ça allait être un peu difficile au départ et qu’il y aurait forcément un temps pour apprendre. Je suis content car, petit à petit, j’ai commencé à prendre confiance. »

Quant à Thomas Bassong, déjà courtisé par Mississipi State l’an dernier, il a fini par céder aux sirènes de l’université de Starkville.

L’international U19 avait pourtant initialement donné son accord pour rester une saison supplémentaire à Florida State, qui voulait absolument le garder au vu de l’importance prise lors des derniers mois de compétition (5,9 points à 49% et 3,5 rebonds). « Bassong était une priorité absolue pour Luke Loucks et le staff de FSU en vue de la conserver pour la saison prochaine », écrit le site spécialisé, FSUWire. « Il avait publiquement annoncé son intention de rester, avant qu’une rupture dans les négociations contractuelles ne le pousse à entrer dans le portail des transferts lors du dernier jour. »