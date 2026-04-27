Ce n’est pas l’information la plus surprenante de l’année. Plutôt une constante du printemps européen, mais qui mérite d’être souligné : l’USK Prague est champion de République tchèque, et ce pour la 16e fois d’affilée !

En finale, le club du trio français Astier – Salaün – Ayayi a sweepé le Zabiny Brno (3-0), réduit à un rôle de faire-valoir, comme les neuf autres équipes du championnat. Décevante sur la scène européenne, où elle n’a même pas pu aller défendre sa couronne au Final Six de l’EuroLeague, l’équipe de Prague a marché sur la ŽBL avec 31 victoires en 31 matchs, par un écart moyen de 44 points.

Lors du match du titre dimanche (85-49), les trois Françaises ont terminé meilleures marqueuses de l’USK : Valériane Ayayi a compilé 17 points à 5/11, 6 rebonds et 7 passes décisives, Janelle Salaün a ajouté 14 unités à 5/10 et 3 rebonds, tandis que Pauline Astier s’est fendue de 11 points à 3/8, 11 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions.

Victorieuse de son troisième titre national consécutif après Villeneuve-d’Ascq (2024) et Schio (2025), Janelle Salaün a été désignée dans le cinq idéal de la finale, tandis que Valériane Ayayi a été élue MVP de la finale (17 points à 50%, 7 rebonds et 5,7 passes décisives pour 26,3 d’évaluation de moyenne). La capitaine des Bleues est désormais sextuple championne de République tchèque.